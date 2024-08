Un bărbat filmat de camerele de supraveghere ale sinagogii părăsind locul incendiului şi exploziei din faţa clădirii religioase purta un steag palestinian, a anunţat AFP la începutul după-amiezii de la o sursă apropiată anchetei, confirmând un raport al BFM-TV.

Potrivit unei alte surse apropiate cazului, camera de supraveghere l-a arătat pe bărbat ţinând în mână sticle goale şi purtând un steag palestinian în jurul taliei.

BREAKING: A man wearing a keffiyeh and carrying a Palestinian flag exploded a car in front of a synagogue in Le Grand-Motte, France. pic.twitter.com/oVImFoozzf