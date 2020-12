Sindicatele din Apărare, Ordine publică și grefierii protestează față de înghețarea salariilor. Poliţiştii ameninţă că ar putea interveni doar la apelurile 112

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol şi purtătorul de cuvânt al protestatarilor, a declarat că acest protest „este un prim avertisment la ordonanţa de urgenţă a austerităţii prin care salariile poliţiştilor vor fi îngheţate”.

„Nu am beneficiat şi nu am pretins vreo compensaţie aşa cum au pretins alte categorii profesionale implicate în pandemie, iar după 8 luni de zile în care am executat toate misiunile fără să impunem condiţionări sau alte drepturi salariale ne-am trezit cu această ordonanţă care îngheaţă salariile. Suntem nemulţumiţi”, spune Cosmin Andreica.

Liderul sindicatului Europol a precizat că peste 12.000 de colegi din MAI sunt infectaţi cu noul coronavirus, iar 30 au fost răpuşi de COVID.

Poliţiştii ameninţă că vor fi îngăduitori şi vor aplica doar avertismente

„Aşteptam aplicarea legii din 2017, dar vedem că salariile au fost îngheţate fără să avem un dialog pentru a găsi soluţii. Soluţii există, iar una din ele ar fi tăierea primelor pe care le încasează şefii din MAi, care ajung până la 50% din salariu”, declară liderul sindicatului Europol.

E un prim avertisment. Urmează forme de protest care se vor lăsa cu exces de zel. Probabil că poliţiştii vor fi foarte îngătuitori în luna ianuarie şi vor aplica doar avertismente. Vom refuza efectuarea de ore suplimenare, iar în cele din urmă vom copia protestul magistraţilor şi vom suspenda activitatea. Vom interveni doar la apelurile 112. Pentru anul următor ne dorim să nu mai fim furaţi la salariu. Cosmin Andreica:

De asemenea, agentul şef Stan Radu, liderul Europol Ilfov, susţine că acţiunea de protest vizează eliminarea inechităţilor salariale. „Noi aveam o lege din 2017, prin care se prevedea expres să se elimine aceste inechităţi salariale, respectiv ca lucrătorul de la Chitila să aibă acelaşi salariu ca lucrătorul de la Borşa. Prin ordonanţa de plafonare nu vom beneficia de sporurile care ne-ar fi adus la o linie de salarizare”, spune Stan Radu.

Recomandări Un istoric reputat vorbește despre prețul lui 2020: Nimic nu ne-a dezumanizat mai mult decât…

Organizațiile sindicale din sistemul de „Apărare, Ordine publică și securitate națională” afiliate Federației PUBLISIND, Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL împreună cu Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP, au anunţat o acțiune comună de pichetare a prefecturilor din întreaga țară, după anunţul privind îngheţarea salariilor.

La acțiunea noastră, în semn de solidaritate vor participa grefieri și reprezentanți ai celorlalte sindicate afiliate Federației PUBLISIND, se mai arată comunicatul Europol.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Citeşte şi:

Un istoric reputat vorbește despre prețul lui 2020: Nimic nu ne-a dezumanizat mai mult decât transformarea morții în statistică și a oamenilor în numere

Demnitatea veteranilor români, care-și așteaptă rândul la vaccinare, după ce alte țări au început cu ei: „Nu mă grăbesc”

PARTENERI - GSP.RO Gestul incredibil făcut de Gigi Becali care l-a impresionat pe Dan Negru. „Nu știu dacă să v-o zic... N-a vrut să știe lumea”

PARTENERI - PLAYTECH În ce LUX trăiește Mihai Gâdea. Cât a plătit pentru apartamentul senzațional din București. E din altă lume...

HOROSCOP Horoscop 31 decembrie 2020. Taurii au atitudinea potrivită în contextul nepotrivit

Știrileprotv.ro Lovitură pentru șoferi. Benzina şi motorina se scumpesc de la 1 ianuarie. Cât vei plăti în plus

Telekomsport Gimnasta de aur a ţării a dispărut fără urmă. Când a fost văzută ultima oară şi indiciul descoperit