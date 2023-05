„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie «Spiru Haret» şi Federaţia Naţională Sindicală «Alma Mater», în numele salariaţilor din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, vor onora orice invitaţie oficială la negocieri venită din partea Guvernului României”, au transmis cele trei organizaţii sindicale, într-un comunicat de presă.

Sindicaliştii susțin că au tras foarte multe semnale de alarmă, din 2021 și până acum.

„Am trimis zeci de scrisori şi comunicate, am organizat mai multe acţiuni de protest, însă, de fiecare dată, discuţiile nu au avut rezultatul aşteptat de membrii de sindicat. De cele mai multe ori, ni s-au făcut doar promisiuni, care nu au fost onorate”, acuză aceștia.

Sindicaliștii au trecut în revistă și acțiunile de protest avute începând cu 2021 și până acum, când s-a decis să se intre în grevă generală. Între acestea, depunerea a 163.000 de petiții în care s-a solicitat majorarea în regim de urgenţă a salariilor, pichetarea sediului Guvernului și organizarea mai multor proteste.

Aceștia amintesc și de ultima acțiune de protest, respectiv de greva de avertisment de două ore, de miercuri, 17 mai.

Am făcut tot posibilul ca să nu ajungem la acest protest extrem. În continuare suntem deschişi la negocieri, indiferent de ziua şi ora la care suntem invitaţi. Sindicatele din Educaţie:

Marcel Ciolacu, apel la noi negocieri, în pragul grevei generale anunțate

Liderii de sindicat au anunțat miercuri, 17 mai, că vor intra în grevă generală de luni, 22 mai, nemulțumiți de negocierile de la guvern în care autoritățile nu și-au asumat să pună în aplicare grila de salarizare pe care o cer sindicatele.

Vineri, 19 mai, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că este dispus să discute în weekend cu sindicaliștii din Educație pentru a ajunge la soluții care să oprească greva generală. Ciolacu a adăugat că a stat de vorbă şi cu Ciucă, iar acesta „are o disponibilitate similară la dialog”.

„Sunt dispus să discut în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponibilitate similară la dialog”, a transmis Marcel Ciolacu, într-un mesaj postat pe Facebook.

Revendicările sindicatelor

Printre revendicările sindicaliștilor se numără majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie.

În plus, ei solicită ca salarizarea întregului personal didactic de predare să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic.

De asemenea, instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflaţiei și plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic se mai numără printre solicitări.

Un profesor debutant cu studii superioare, care intră în sistemul de învățământ are un salariu de 2.399 de lei, potrivit aplicației Federației Solidaritatea Sanitară. Salariul mediu net la nivel naţional se ridica în ianuarie la 4.254 de lei, potrivit Ziarului Financiar.

