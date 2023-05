După ce negocierile de miercuri de la guvern au eșuat, iar sindicaliștii au anunțat că greva va începe de luni, Marcel Ciolacu a lansat o invitație la un nou dialog.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponiblitate similară la dialog”, a transmis Marcel Ciolacu.

El le-a cerut liderilor de sindicat să înțeleagă „că această grevă produce haos nu numai în activitatea școlii, ci și în viețile a milioane de familii.”

„Există cu siguranță soluții la care putem ajunge cu calm și rațiune, în timp ce copiii își văd liniștiți de școală. Cred că asta așteaptă românii și de la liderii politici, și de la cei sindicali”, a încheiat președintele PSD.

Prima grevă din educație din ultimii 18 ani

Liderii de sindicat au anunțat miercuri că vor intra în grevă generală din 22 mai, nemulțumiți de negocierele de la guvern în care autoritățile nu și-au asumat să pună în aplicare grila de salarizare pe care o cer sindicatele.

„Noi, începând de luni, vom face grevă. Tare mâhniți am ieșit, căci am venit cu sufletul deschis, curat și cu dorința de a rezolva problema. Ar fi un efort pentru guvern și pentru țară de 300 de milioane de lei. Prim-ministrul actual și prim-ministrul viitor (nr. Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu) au zis că vor trece în programul de guvernare că educația e domeniu prioritar, dar nu au vrut să-și asume grilele salariale”, a spus liderul sindical Anton Hadăr, președintele Federației „Alma Mater“.

Liderii sindicali au precizat că își mențin decizia, în lipsa unor măsuri concrete pe care să le transmită profesorilor, care au votat în procent de peste 70% pentru a face grevă generală, prima din 2005, respectiv din ultimii 18 ani.

Revendicările sindicatelor

Printre revendicările sindicaliștilor se numără majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie.

Un profesor debutant cu studii superioare, care intră în sistemul de învățământ are un salariu de 2.399 de lei, potrivit aplicației Federației Solidaritatea Sanitară. Potrivit Ziarul Financiar, salariul mediu net la nivel naţional se ridica în ianuarie la 4.254 lei.

În plus, ei solicită ca salarizarea întregului personal didactic de predare să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic.

De asemenea, instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflaţiei și plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic se mai numără printre solicitări.

Ultima grevă generală de amploare a avut loc în educație în 2005, când cursurile au fost întrerupte pentru trei săptămâni.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

