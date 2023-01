Sindicatul poliției din Germania: „Sute de tineri, dintre care cei mai mulți erau migranți, au atacat de Revelion forțele de poliție”

Polițiștii au fost atacați cu petarde și rachete, în timp ce interveneau, în cartierul Neukölln din Berlin, după ce mai multe autobuze și mai multe tomberoane au fost incendiate. Unii tineri au încercat să ridice baricade și au provocat mai multe incidente. Un atac a avut loc inclusiv asupra unei ambulanțe și a echipajului său.

More violence from Berlin as migrants attack ambulances with fireworks & stones on New Years Eve. pic.twitter.com/X3shWCfD3t