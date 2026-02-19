Cod unic obligatoriu și punct național de raportare pentru platformele de închiriere

Potrivit reprezentanților ministerului, fiecare unitate de cazare va primi un cod unic, fără de care nu va putea fi listată pe platformele online de profil, indiferent dacă este vorba despre platforme mari sau mai mici.

„În perioada următoare vom implementa cerințele regulamentului european. În esență, toate apartamentele și camerele de închiriat vor primi un număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi listate pe platformele de închiriere”, a explicat Alin Grigore, director general la Direcția Generală Turism.

Regulamentul european impune și crearea unui punct unic de contact – un sistem tip „gateway” – unde platformele digitale vor transmite date privind unitățile listate. Scopul este îmbunătățirea comunicării între autorități și platforme, precum și o mai bună monitorizare a pieței.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc o evidență clară a locuințelor închiriate turiștilor și reducerea fenomenului închirierilor neautorizate.

Reprezentanții MEDAT susțin că noul sistem va aduce și o reducere a birocrației. În prezent, apartamentele și camerele de închiriat trebuie să urmeze un proces similar cu cel aplicat hotelurilor și pensiunilor, ceea ce în unele cazuri devine excesiv de birocratic.

„Ne propunem să simplificăm procedurile, astfel încât sistemul să fie mai eficient și mai adaptat realității din piață”, a transmis Alin Grigore.

Direcția de Control intensifică verificările în teren

În paralel, Direcția de Control din cadrul Direcției Generale Turism desfășoară verificări pe teren, în urma sesizărilor primite de la cetățeni, fie prin petiții, scrisori sau mesaje transmise ministerului. În anumite situații, autoritățile se autosesizează.

Reprezentanții ministerului susțin că au existat numeroase cazuri în care echipele de control au intervenit pentru verificarea situațiilor semnalate.

Implementarea noului sistem este așteptată în perioada următoare, iar autoritățile susțin că acesta va aduce mai multă transparență, reguli clare și o mai bună funcționare a pieței închirierilor turistice.