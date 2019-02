„Aplicăm acest sistem cu respectarea în totalitate a normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Tot astăzi aprobăm programul calendaristic şi celelalte măsuri organizatorice pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European”, a menţionat premierul.

Viorica Dăncilă a precizat că vineri vor fi stabilite detaliile pentru organizarea alegerilor europarlamentare.

„Ne pregătim temeinic pentru alegerile reprezentanţilor României în Parlamentul European, care vor avea loc duminică, 26 mai, anul acesta. Responsabilitatea Guvernului nostru este să asigurăm organizarea în bune condiţii a acestui scrutin, iar rezultatele să reflecte cu acurateţe opţiunile alegătorilor. În bugetul pentru acest an am alocat sumele necesare fiecărei instituţii implicate în procesul electoral. În şedinţa de astăzi facem paşii legali pentru organizarea alegerilor europarlamentare. Vom adopta un set de acte normative prin care stabilim măsurile necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor europarlamentare din acest an, astfel încât să fie respectate termenele prevăzute de legislaţia electorală”, a spus Dăncilă.

