Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar de procurorii SIIJ în acest dosar. Fostul procuror șef al DNA este acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Vineri, ea a contestat măsura controlului judiciar iar Instanța Supremă a stabilit termenul de judecată, arată Agerpres.

Controlul judiciar îi impune acesteia și obligația de anu părăsi țara, dar are și interdicția expresă de a discuta cu jurnaliștii despre ancheta în curs.

Kovesi a declarat că toate aceste măsuri sunt menite „să-i închidă gura” și să o împiedice să ajungă procuror șef european.

„Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, şi nici cu privire la acest dosar. (…) Cred că e o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă, este o măsură de a ne hărţui în continuare pe toţi cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se ştie, sunt într-o procedură internaţională, în care am ieşit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcţie (şef al Parchetului European – n.r.) a ajuns la anumite cote şi din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presa”, a declarat Kovesi presei.

