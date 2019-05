În urmă cu un an, primarul Nicolae Chiriac a fost demis din funcție prin ordin al prefectului de Suceava, Mirela Adomnicăi, după ce o decizie a Agenției Naționale de Integritate care l-a găsit în conflict de interese a rămas definitivă.

Nicolae Chiriac a fost găsit în conflict de interese pentru că în anul 2010, când era consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri a CL Broșteni în temeiul căreia a fost încheiat un contract de închiriere între Consiliul Local al Orașului Broșteni și Asociația Crescătorilor de Animale Broșteni, asociație în cadrul căreia acesta era președinte.

La 1 aprilie 2019, Tribunalul Suceava a admis cererea lui Nicolae Chiriac, iar ordinul emis de prefect prin care a fost îndepărtat din funcție a fost suspendat și el a revenit la conducerea Primăriei.

Ulterior, viceprimarul orașului a demisionat după ce primarul i-a reproșat că i-a aprobat șefului Serviciului Juridic și de Achiziții, care îndeplinea și funcția temporară de secretar, concediu fără plată pe o perioadă de doi ani, acesta fiind plecat șofer de TIR în Olanda.

În locul secretarului, a fost numit, tot cu caracter temporar, o angajată de la Registrul Agricol.

Primarul demis a declarat pentru Libertatea că situația din oraș este dificilă.

„Nu avem nici jurist și nici secretar și imediat după ce am fost repus în funcție am declanșat procedurile pentru a scoate la concurs aceste posturi și am cerut avizul ANFP”, a spus Chiriac.

El a arătat că din cauză că nu există șef la serviciul achiziții, cinci proiecte importante de dezvoltare pe care le-a lăsat cu contracte de finanțare nu au fost scoase la licitație.

Primarul suspendat a spus că nu știe cum se va soluționa problema asigurării conducerii Primăriei orașului.

El a menționat că în 27 iunie va avea primul termen, pe fond, la Tribunalul Suceava, în procesul prin care solicită anularea ordinului prin care i-a fost întrerupt mandatul de primar înainte de termen.

