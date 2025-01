Slujbă de Bobotează pe ploaie la Iași și lume puțină comparativ cu alți ani: „Parcă nu este optimism” | Reportaj

A fost una dintre cele mai atipice ceremonii din ultimii 20 de ani: temperaturile ridicate au înlocuit gerul Bobotezei, iar mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Teofan, a lipsit de la slujbă.

10.000 de litri de agheasmă

Încă de la 10.00, cu o oră înaintea începerii în mod oficial a slujbei, oamenii s-au așezat la un rând de câteva sute de metri care era îndreptat spre cele 10 butoaie conținând 10.000 de litri de agheasmă mare.

Oamenii așteaptă începerea slujbei

Pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane au ajuns primii, ca în fiecare an, romii din comunele din preajma Iașului. Îmbrăcați cu hainele de sărbătoare, cu blănuri mari, bijuterii, inclusiv cravate cu fir de aur, aceștia s-au așezat primii la gardul de sub crucea din brad, așteptând ca Liturghia să se termine și să înceapă slujba de sfințire a apelor.

Romii, îmbracați în haine de sărbătoare, au sosit primii

Doar că anul acesta din Catedrala Mitropolitană nu a mai ieșit Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, însoțit de un sobor de preoți, ci adjunctul său, episcopul-vicar Nichifor Botoșăneanul. ÎPS Teofan a slujit dimineață, iar apoi s-a retras, recuperându-se în continuare după o intervenție chirurgicală, legată de o afecţiune renală, suferită la finalul anului trecut.

Episcopul-vicar Nichifor Botoșăneanul

Și 2025 a mai marcat o premieră pentru participanții la slujba de Bobotează: a început, încet, o ploaie. În ultimii 20 de ani a fost și mai cald, și mai frig, au fost și momente de ger, în unii ani chiar ninsoare și zăpadă, dar niciodată nu a plouat peste oamenii adunați să ducă acasă apa sfințită.

O premieră la slujba de Boboteaza, gerul Bobotezei a fost înlocuit de ploaie

Mai puțină lume ca în alți ani

„Am venit să luăm acasă apă sfințită de aici, de la Mitropolie, dar o să mergem și la biserica noastră din cartier după-amiază, am vorbit cu preotul când a venit cu Iordanul și ne-a rugat să venim și acolo. Nu că ne temem, dar parcă nu e optimism anul ăsta, doar credința ne poartă, atât. Cred că va fi un an greu și nădăjduim în Dumnezeu să ne ajute”, spune Maria, o femeie de 70 de ani, care vine an de an la Mitropolie de Bobotează.

E mai puțină lume anul acesta, remarcă femeia, după ce a început slujba de la ora 11.00. Și, într-adevăr, pe platoul din fața catedralei au fost ani în care oamenii care ajungeau după ce a început slujba nu mai aveau unde să-și găsească loc.

Acum, mulțimea a stat răsfirată, iar cum jandarmii nu au mai amplasat garduri decât în jurul butoaielor și de-a lungul traseului către acestea, credincioșii s-au răspândit în curtea interioară, așteptând finalul ceremoniei religioase.

În acest an a fost mai puțină lume

Coadă în fața butoaielor

Chiar dacă oamenii au fost mai puțini, „au reușit” să se îngrămădească la rând pentru a lua agheasmă mare. Primele la rând au fost femeile de etnie romă în fuste colorate. Au spus că s-au așezat în coadă de la 6.00 dimineață și au venit cu mai multe sticle de 2 litri după ele. „Venim an de an și vrem să luăm câte cinci litri acasă, să fie pentru toată lumea”.

Înghesuială la agheasma mare

În jurul perimetrului format din garduri la cele 10 butoaie de agheasmă s-au adunat alte sute de credincioși. Cu toții fluturau sticle de apă către jandarmi și voluntarii Mitropoliei, rugându-i să îi ajute ca să nu se mai așeze la rând.

Butoaiele cu agheasmă

Mesajul episcopului-vicar PS Nichifor Botoșăneanul

PS Nichifor Botoșăneanul a vorbit, la finalul slujbei, despre importanța simbolică a unor astfel de sărbători atât pentru cei care participă la ceremonie, cât și pentru creștinii care nu au ajuns la biserică.

„Binecuvântarea pe care o primim să fie și în noi izvor de binecuvântare. Să o împărtășim celorlalți. De aceea Sf. Apostol Pavel ne îndeamnă «purtați-vă sarcina unii-altora». Ca să porți sarcina celuilalt trebuie pe de o parte să ai putere și această inima largă și înțelegătoare ca să-i adâncești și să-i înțelegi suferința, să o pui la inima ta. Să devină suferința lui – suferința ta. Și o suferință poate să fie și aceea a celor care nu înțeleg sau nu cred încă taina pe care Domnul o lucrează în lume. Dar Nașterea și Botezul Domnului sunt fapte istorice. Evenimentul de astăzi stă sub semnul binecuvântării și a întoarcerii de la moarte la viață”, a spus PS Nichifor Botoșăneanul.

