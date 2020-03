De Bobi Neacșu,

Slujba de Înviere din acest an va fi oficiată, cel mai probabil, de preoți, în biserici, fără participarea enoriașilor, au precizat reprezentanții Patriarhiei Române pentru Transilvania Reporter.

În cazul în care autoritățile nu vor veni cu noi ordonanțe, preoții vor sluji slujba de Înviere în biserici, conform situației de acum, mai exact conform Ordonanţei Militare nr. 1 din 17 martie 2020 şi a Ordonanţei Militare 2 din 21 martie 2020, care au stabilit măsuri succesive privind limitarea libertăţii de mişcare şi întrunire a cetăţenilor, ceea ce afectează și viața religioasă publică a credincioşilor, spune Pr. Arhid. Ionut Mavrichi, consilier patriarhal.

Reprezentanţii Bisericii caută soluţii pentru împărţirea paştilor.

“În legătură cu Sfintele Paști, respectiv pâinea și vinul care simbolizează Trupul și Sângele lui Hristos, ar fi și varianta ca fiecare să le pregătească acasă și noi vom da o binecuvântare pentru ele. Însă nici eu, ca preot la biserica mea, nu am deocamdată o soluție. Am putea să le pregătim, oricum sunt sfințite din Joia Mare și, etapizat, le putem împărți, dar practic lumea nu are motiv de ieșit din casă. Ne gândeam să mergem la blocuri și să lăsăm la fiecare scară de bloc un anumit număr de pahare, dar ar fi impropriu”

Bogdan Ivanov, consilier cultural și purtător de cuvânt al Mitropoliei Clujului Maramureşului şi Sălajului