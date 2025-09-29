Sunt de dimensiunea unei musculițe

Viespile joacă într-adevăr un rol esențial în ciclul de viață al multor tipuri de smochini, dar majoritatea fructelor din supermarket sunt probabil lipsite de insecte.

Există sute de specii de insecte care își petrec o mare parte din viață în interiorul smochinelor. Au aproximativ dimensiunea unei musculițe, nefiind același tip de viespi care înțeapă oamenii.

Smochinele și viespile smochinelor au evoluat una alături de cealaltă timp de milioane de ani, ducând la o relație specială numită mutualism sau o legătură între două specii care le avantajează pe amândouă.

„Smochinii și viespile de smochin sunt un exemplu excelent de mutualism”, a declarat Charlotte Jandér, cercetător în ecologie și evoluție a plantelor la Universitatea Uppsala din Suedia.

„Alte exemple de mutualism includ copacii și ciupercile micorizale care ajută arborii să absoarbă nutrienții, animalele și microbii lor intestinali, precum și plantele cu flori și polenizatorii în general.”

În cazul smochinelor și al viespilor de smochin, fructul este polenizat, iar viespea este capabilă să se reproducă, ceea ce duce la un mutualism. Dar această relație este destul de complexă.

Ce este, de fapt, fructul

Ceea ce considerăm a fi „fructul” smochinului este, de fapt, o structură goală numită siconiu, plină cu flori minuscule. În general, atunci când o viespe intră în interiorul unui siconiu dintr-un smochin femelă, ea răspândește polen, de care planta are nevoie pentru a produce semințe și a se coace.

Gaura prin care intră viespea este foarte mică și ea își poate pierde aripile și antenele în acest proces și poate chiar muri în interiorul smochinei. Deci, este posibil ca unele tipuri de smochine să aibă viespi moarte în interiorul lor.

Dar asta nu înseamnă neapărat că smochinele pe care le mâncăm au ​​viespi în interior. Nu toate tipurile de smochine necesită polenizare pentru a se coace.

Oamenii mănâncă specia de smochin Ficus carica, care are mai multe soiuri partenocarpice, adică pot produce fructe coapte fără polenizare – și, prin urmare, fără viespi de smochin.

„Majoritatea smochinelor pe care le mâncăm în SUA nu au viespi în interior”, a declarat Carlos Machado, profesor de biologie la Universitatea din Maryland.

Corpul se descompune

Smochinele Mission și Brown Turkey sunt două soiuri vândute în mod obișnuit, care nu necesită polenizare cu viespi pentru a se coace și a produce semințe, a spus Jandér.

Totuși, acest lucru nu se aplică tuturor smochinelor pe care le consumă oamenii; smochinele Smyrna, smochinele Calimyrna și smochinele sălbatice din jurul Mediteranei se bazează pe viespi pentru polenizare.

„Majoritatea smochinelor sălbatice necesită polenizare pentru a produce fructe coapte”, a explicat Machado. Asta înseamnă că aceste tipuri de smochine ar putea avea o viespe mică în interiorul lor — dar tot nu este o garanție.

Doar pentru că o viespe a fost odată în smochină, nu înseamnă că aceasta este încă acolo în momentul în care smochina este mâncată.

Synconia de Ficus carcia au o deschidere suficient de mare încât viespea smochinului poate uneori să părăsească structura după ce a intrat. Dacă viespea moare înăuntru, corpul se descompune în urma procesului de maturare a smochinei, a spus Jandér.

„Chiar dacă ar exista rămășițe ale polenizatorului original acolo, probabil că nu le-ați vedea”, a explicat Jandér. Orice textură crocantă provine mai probabil din semințele plantei, nu din resturi de viespe.

Există peste 850 de specii de smochini, iar fiecare poate fi polenizată doar de o anumită specie de viespe a smochinului, a spus Jandér.

