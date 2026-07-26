Un detaliu dintr-un SMS a dezvăluit că ceva era în neregulă

Un simplu detaliu din ultimul mesaj primit de la Daniela Florea i-a trezit suspiciuni unui prieten apropiat al româncei găsite fără viață în apartamentul său din cartierul Barriera di Milano, din Torino, potrivit La Stampa. Bărbatul, care a cerut să își păstreze anonimatul, este cel care a alertat autoritățile după ce a realizat că mesajul nu semăna cu felul în care comunica de obicei femeia.

„Plec câteva zile în vacanță. Când mă întorc, ne vedem să reparăm țevile și să schimbăm încuietorile”.

Acesta este ultimul mesaj trimis de pe telefonul Danielei Florea, vineri, la ora 10:37, atât unui prieten, cât și femeii care avea grijă de fiul acesteia. Niciunul dintre cei doi nu a crezut însă că mesajul fusese scris de Daniela. „Nu stabilisem nicio întâlnire pentru țevi și încuietori. În plus, îmi scria mereu «ciao compare» cu litera «c» mică, iar în acel mesaj era scrisă cu majusculă”, a declarat prietenul femeii.

Prietenii au dat alarma după ce Daniela nu s-a mai dus la serviciu

Bărbatul a discutat imediat cu bona copilului. Potrivit acestuia, femeia luase cina împreună cu Daniela în seara de joi, iar aceasta îi spusese să vină a doua zi, la ora 16:00, să îl ia pe copil. După primirea mesajului, și bona a devenit suspicioasă.

Inițial au decis să mai aștepte câteva zile. „Mi-am spus că poate avea nevoie de puțin timp pentru ea”, a povestit prietenul româncei. Luni însă, când Daniela nu s-a prezentat la serviciu, la Spitalul Regina Margherita, acesta a mers să o caute.

Cadavrul a fost găsit ascuns în lada patului

Ajuns la apartamentul din via Paisiello nr. 17, bărbatul nu a primit niciun răspuns după ce a sunat la ușă.

A apelat numărul de urgență 112, iar polițiștii au descoperit trupul femeii învelit într-un cearșaf și ascuns în lada patului. Cadavrul se afla acolo de mai multe zile, iar autopsia efectuată de medicul legist Roberto Testi nu a reușit, până în prezent, să stabilească momentul exact al decesului.

„I-am spus să depună plângere, pentru că astfel el ar fi fost obligat să stea departe de ea. Nu a făcut-o niciodată. Îmi pare rău că nu am reușit să fac mai mult pentru ea și pentru băiețelul ei”, a declarat prietenul Danielei.

Fostul partener, cercetat pentru omor și ascunderea cadavrului

Persoana la care se referă bărbatul este Daniel Trandafir, fostul partener al Danielei Florea și tatăl copilului lor. Individul, în vârstă de 45 de ani, instalator de profesie, este cercetat pentru omor și ascunderea unui cadavru. „L-am cunoscut mai întâi pe el și apoi pe Daniela. Era foarte posesiv și extrem de gelos”, a mărturisit prietenul victimei.

Daniel și Daniela, ambii originari din România, au locuit ani de zile împreună într-un apartament din cartierul Barriera di Milano. După despărțire, femeia s-a mutat într-o locuință din apropiere, pe via Paisiello, împreună cu fiul lor în vârstă de șase ani, care între timp a fost plasat într-un centru de protecție la dispoziția autorităților pentru minori.

Potrivit prietenului, cei doi continuau să se întâlnească datorită copilului: „Daniel era mereu pe urmele ei. Daniela îmi spunea că, după ce îl trimitea acasă, el dormea în mașină în fața blocului, ca și cum ar fi vrut să o supraveghez”. Întrebat dacă femeia se temea de fostul partener, acesta a răspuns: „Nu îi era frică, dar era foarte deranjată de mesajele lui permanente. O întreba unde merge, de ce și insista să se împace”.

Schimbarea de ultim moment care a stârnit noi suspiciuni

Înainte de a merge la apartamentul Danielei, prietenul femeii a luat legătura cu Daniel Trandafir: „I-am spus: În seara asta vreau să merg acasă la Daniela să văd dacă s-a întâmplat ceva. Mi-a răspuns imediat că îmi va da cheia apartamentului”.

Potrivit acestuia, fostul partener și-a schimbat însă poziția câteva ore mai târziu: „La ora 20:00, când mergeam să iau cheia, s-a răzgândit. Mi-a spus că nu voi putea intra”.

Când i-a cerut explicații, Daniel Trandafir a afirmat că avea doar cheia de la intrarea în bloc și și-a cerut scuze. „Eu cred că era o strategie prin care încerca să ne țină departe”, a spus prietenul victimei.

Întrebat de ce anume ar fi vrut să îi țină la distanță, acesta a răspuns: „De ceea ce s-a întâmplat în acel apartament, între joi și vineri. După aceea nu am mai vorbit cu el.”

Ancheta continuă, iar suspectul își susține nevinovăția

Ancheta în cazul morții Danielei Florea este continuată de polițiștii din cadrul Squadra Mobile, sub coordonarea procurorilor.

Oamenii legii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere, telefoanele mobile și eventualele urme descoperite în apartamentul situat la etajul al treilea al imobilului de pe via Paisiello. În timpul audierilor, Daniel Trandafir a negat orice implicare în moartea fostei partenere.

„Nu am crezut niciodată că este o persoană agresivă sau periculoasă”, spune prietenul Danielei. „Dar nici nu s-a arătat îngrijorat de dispariția ei, nu a căutat-o. Versiunea lui nu se susține, din păcate”.

Întrebat de ce spune „din păcate”, acesta a răspuns: „Aș fi preferat să fi fost altcineva, pentru ca fiul lor să mai aibă măcar un tată. Săracul copil”.