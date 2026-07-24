Daniela Florea a fost găsită moartă în locuința ei din Torino

Daniela Florea, o româncă în vârstă de 36 de ani, a fost găsită fără viață în seara zilei de luni, 20 iulie 2026, în apartamentul său de pe strada Paisiello nr. 17, din Torino.

În dosarul deschis pentru moartea femeii, Daniel Trandafir, fostul partener al Danielei, este cercetat pentru omor și ascunderea unui cadavru. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte ale tragediei, iar rezultatele autopsiei sunt așteptate pentru clarificarea cauzei și momentului decesului.

Potrivit informațiilor obținute de fanpage.it, bărbatul, un instalator în vârstă de 45 de ani, este anchetat de Parchetul din Torino, fiind, în acest moment, singurul suspect.

Filmul crimei

Potrivit anchetatorilor, Daniel Trandafir ar fi mers la locuința Danielei Florea, iar femeia i-ar fi deschis ușa fără să bănuiască ceea ce urma să se întâmple.

Conform ipotezei anchetei, după moartea tinerei, bărbatul ar fi ascuns trupul într-un cearșaf și l-ar fi depozitat în lada patului. De asemenea, anchetatorii susțin că acesta ar fi luat și câinele alb al femeii, de care Daniela nu se despărțea niciodată, iar animalul nu a mai fost găsit.

Daniel Trandafir a fost audiat de polițiștii de la Serviciul Mobil după descoperirea trupului.

Mărturiile vecinilor și ale apropiaților au orientat ancheta

Potrivit anchetatorilor, declarațiile vecinilor și ale prietenilor Danielei Florea au avut un rol important în direcția investigației. Femeia lucra pentru o firmă de curățenie care presta servicii la Spitalul Regina Margherita din Torino.

Mai multe persoane au povestit că l-ar fi întâlnit pe Trandafir în apropierea barului unde Daniela mergea de obicei să ia micul dejun împreună cu fiul său, cu câteva ore înainte de descoperirea tragediei. Întrebat despre femeie, care părea dispărută de câteva zile, bărbatul ar fi oferit asigurări că aceasta este bine. Potrivit autorităților, însă, Daniela era deja decedată la acel moment, iar Trandafir ar fi știut acest lucru.

Ce se știe despre relația dintre cei doi

Până în prezent, pe numele lui Daniel Trandafir nu au fost dispuse măsuri preventive.

Cei doi erau despărțiți de câteva luni, iar Daniela Florea se mutase într-o nouă locuință din cartierul Barriera di Milano împreună cu fiul său și câinele alb, care ulterior a dispărut.

Pe interfonul imobilului era trecut doar numele de familie al femeii, însă apropiaților Trandafir le-ar fi spus că a găsit locuința „împreună cu partenera sa”. Cei doi au continuat să se întâlnească pentru fiul lor, iar relația dintre ei părea una normală, potrivit persoanelor apropiate.

Pentru stabilirea cauzei decesului și, mai ales, a momentului în care Daniela Florea și-a pierdut viața, anchetatorii așteaptă rezultatele autopsiei.

Examinarea medico-legală a fost încredințată profesorului Roberto Testi, directorul Institutului de Medicină Legală din cadrul ASL Torino. Investigația este în desfășurare, iar autoritățile continuă verificările pentru a clarifica toate aspectele cazului.

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