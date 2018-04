Conform datelor oficiale, 20% din gospodăriile României nu își pot permite să-și încălzească locuințele la standardele europene. De asemenea, românii plătesc cele mai mari facturi la facilități din Europa, raportat la venituri. În acest context, o caravană specială îi va învăța pe români, timp de trei săptămâni, cum să reducă din cheltuielile la factura de electricitate.

Dacă în Europa, valoarea medie a costurilor la energie nu depășește 6% din veniturile unei familii, în România, ea poate atinge 9%, iar pentru o parte a populației, acest procent poate fi semnificativ mai mare. Statisticile Eurostat arată că aproximativ 14% dintre români nu își permit să își păstreze locuințele încălzite în sezonul rece, comparativ cu o medie europeană care nu trece de pragul de 9%.

În acest context, Comisia Europeană a lansat o campanie care promovează modalitățile de economisire a energiei în locuințe și de reducere a costurilor la facturi prin mici schimbări de comportament sau investiții minore în amenajarea locuințelor.

Turneul ”Economie la energie” se va muta din București la Mioveni, apoi la Craiova

În România, sub deviza ”Cea mai ieftină și curată energie este cea pe care nu o consumi”, a fost lansată, astăzi, la București, o caravană pentru educația energetică a populației, numită ”Economie la energie”. Campania Comisiei Europene se derulează prin Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Este vorba despe un pavilion expozițional pe roți, sub forma unei ”case” interactive. În interiorul containerului se găsesc patru panouri care reprezintă fiecare câte un spațiu al casei: bucătărie, baie etc. Fiecare panou are mai multe butoane care, prin apăsare, aprind ledurile cu ”lecția de economie energetică” a camerei respective.

Cum reducem factura la electricitate

Dacă nu folosiți în mod frecvent un aparat electrocasnic, este recomandat să îl scoateți din priză, pentru că el consumă și fără să funcționeze.

Când achizionați electrocasnice, căutați produse cu opțiunea consum de energie în modul stand-by redus. Cafetierele și espressoarele lăsate în priză, de exemplu, au pierderi de energie, chiar și oprite, în jur de 60 kW/an sau 9 euro pe an.

Dotarea caloriferelor racordate la centrala proprie cu robinete termostatice pentru a adapta temperatura interioară în funcție de nevoile concrete ale familiei poate reduce consumul de energie cu 30–40%.

Folosiți apa caldă la 30 de grade, și nu la 40, pentru a putea reduce costul de rulare al ciclului în cazul locuințelor dotate cu boilere.

Lăsați mai multă lumină naturală să intre în camere, optați pentru nuanțe deschise în ceea ce privește culoarea pereților, iar în încăperile înalte, coborâți corpurile de iluminat.

Curățați periodic lămpile și corpurile de iluminat și veți câștiga 40% din fluxul luminos.



Lecții de economie energetică

Turneul ”Economie la energie” se află la București Mall Vitan între 25 aprilie și 1 mai. ”Lecțiile de economisire a energiei” încep la ora 10.30 și se termină la ora 20.30.

Caravana se va muta la Mioveni, pentru perioada 3 – 6 mai, apoi va ajunge la Craiova, între 9 și 13 mai.

Campania-pilot a fost lansată în 21 martie, în Cehia, iar astăzi a fost lansată în România și va pleca mai departe spre Grecia și Portugalia.

