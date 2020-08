Un șofer a rămas încarcerat și a fost jefuit de martori, după un accident rutier. Bărbatul cere ajutor pe rețelele de socializare

Accidentul a avut loc în județul Constanța, între localitățile Hârșova și Stupina. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar unul dintre șoferi a fost scos din mașina sa de pompieri, a anunțat ISU Constanța, conform antena3.ro.

Bărbatul a ajuns la spital cu fracturi la picioare, mai multe coaste fisurate şi tăieturi. El fost operat și acum este internat.

După accident, rudele acestuia au constatat că din mașina victimei au dispărut mai multe bunuri: un laptop și camera de bord.

Bărbatul a povestit totul pe contul său de Facebook, unde a cerut ajutorul oamenilor pentru a recupera obiectele.

„Vă salut, azi am avut accident în drum spre Constanța, la Hanul Morii (eu am fost cu Logan) și mi-au dispărut din mașina câteva lucruri. Vă rog, dacă vreți să ajutați, dați share. Îl rog pe cel care luat să mi le înapoieze. Este vorba de un laptop și de o cameră de mașină! Vă mulțumesc, nu am unde să cer ajutor!”, a scris acesta.

Zeci de oameni au distribuit mesajul șoferului, care a primit un avertisment din partea unui internaut:

„Vezi că s-ar putea să nu le fi furat nimeni. Și nouă ni sa întâmplat. Le luase poliția care a lucrat la caz. Bineînțeles că ni le-a dat înapoi. Și noi am crezut că ni le-a luat cineva”.

Citeşte şi:

Cum vor fi identificați alegătorii, cu sau fără mască de protecție? Ce spune Ludovic Orban

VIDEO | Urmărit de poliție, un șofer de 19 ani a ajuns cu mașina într-o casă. Ce au descoperit oamenii legii imediat după accident