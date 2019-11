De Daria Maria Diaconu,

Șoferul a primit o amendă de 100 de lire starline după ce și-a parcat mașina la benzinărie și a folosit supermarket-ul și spălătoria, fără să știe că există o limită de timp pentru parcarea automobilului în zonă.

Potrivit Mediafax, Gareth Hughes a primit amenda după ce a depășit limita de 30 de minute la o benzinărie din sudul Londrei, stând în parcare 47 de minute.

„După ce am făcut plinul, am intrat să plătesc. M-am hotărât să folosesc și spălătoria. Erau probabil încă șase mașini în fața mea, care așteptau să folosească spălătoria. Cu siguranță nu am văzut niciun anunț cu privire la limita de 30 de minute”, a declarat Gareth Hughes, care a primit acasă o scrisoare de la o firmă recuperatoare de datorii după ce nu și-a plătit amenda respectivă.

Șoferii din Marea Britanie riscă amenzi usturătoare după ce BP și Shell au introdus limite de timp pentru cei care își parchează mașinile la benzinării. Restricțiile de timp variază între 20 și 30 de minute.

FOTO: Hepta

