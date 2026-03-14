Depășire periculoasă într-o curbă

Incidentul a avut loc joi, 12 martie, pe șoseaua Adriatică, în zona Vidikovac din Budva. Potrivit publicației Blic, parte a Grupului Ringier, bărbatul, cetățean din Bosnia și Herțegovina, a depășit într-o curbă o coloană de aproximativ 15 vehicule, într-un loc unde manevra era extrem de riscantă.

Când a fost oprit de poliție, s-a constatat că șoferul se afla sub influența alcoolului și că nu avea permis de conducere asupra sa.

Amendă de 2.000 de euro și interdicție la volan

Cazul a ajuns la Tribunalul pentru Contravenții din Budva, care a decis sancțiunea.

„Judecătoarea Magdalena Mijić, pe lângă pedeapsă, a impus inculpatului o măsură de protecție prin care i s-a interzis conducerea unui autovehicul din categoria B timp de patru luni pe teritoriul Muntenegrului”, se arată în comunicatul instanței, citat de Blic.

Bărbatul trebuie să plătească imediat amenda de 2.000 de euro, iar interdicția de a conduce a fost transmisă poliției pentru a fi pusă în aplicare.

Budva este una dintre cele mai aglomerate stațiuni de pe litoralul Muntenegrului, iar șoseaua Adriatică este una dintre cele mai circulate rute din zonă, mai ales în sezonul turistic.

