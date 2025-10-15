Lecția de viață, filmată și postată pe TikTok

Totul s-a întâmplat la un semafor din București, acolo unde ambii șoferi, atât cel cu Prius, cât și cel cu Range Rover, așteptau. La un moment dat, cel din mașina de 100.000 de euro a aruncat pe geam un chiștoc de țigară.

Astfel, bărbatul aflat în spate a coborât de la volan, a ridicat chiștocul de pe asfalt și l-a aruncat pe geamul deschis al SUV-ului de lux. Apoi, el s-a întors la mașina sa, oferindu-i astfel șoferului cu Range Rover o lecție usturătoare de viață.

Totul a fost filmat de un alt participant la trafic, iar imaginile au ajuns apoi pe TikTok.

Amendă pentru șoferii care aruncă țigări pe geam

Șoferii din România care aruncă chiștoace de țigară sau alte gunoaie pe geamul mașinii riscă amenzi mari, potrivit Codului Rutier.

Potrivit articolului 96 din Codul Rutier, șoferii care aruncă sau permit aruncarea gunoaielor, inclusiv chiștoace, pe drumurile publice pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, la care se pot adăuga puncte de penalizare.

