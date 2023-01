Șoseaua pe care a avut loc accidentul se află într-o zonă stâncoasă de plajă, cunoscută sub numele de Devil’s Slide (Panta Dracului), la aproximativ 30 de kilometri sud de San Francisco.

În afară de şofer, în automobil se aflau o femeie, un băiat de 9 ani şi o fetiţă de 4 ani. Toţi cei patru ocupanţi erau conştienţi, iar cei doi copii erau fixaţi în scaunele lor de maşină.

Pompierii au coborât în rapel pe stâncă şi i-au salvat mai întâi pe cei doi copii, în timp ce adulţii au fost ridicaţi cu ajutorul unui elicopter.

California Highway Patrol a postat o înregistrare video dramatică cu elicopterul din care un salvator coboară pe un cablu până la locul accidentului, în timp ce valurile se izbesc de stâncile de dedesubt.

