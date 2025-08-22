Oprit în trafic pentru că avea folii neconforme

Șoferul a lăsat-o la volan pe blonda de lângă el, în timp ce acesta s-a așezat rapid pe bancheta din spate, încercând să scape de răspundere. Cazul a ajuns în instanță, unde judecătorii au dat verdictul.

Incidentul a avut loc în după-amiaza de 22 septembrie 2021, când o patrulă de polițiști rutieri a oprit pe bulevardul Independenței un BMW X6, întrucât avea aplicate pe geamurile laterale din față folii neconforme, relatează Ziarul de Iași.

La volan se afla un bărbat, iar pe locul din dreapta, o persoană de sex feminin. Polițiștii i-au cerut șoferului să parcheze câțiva metri mai în față, pentru a nu încurca traficul. După ce autoturismul a oprit, polițiștii au avut surpriza să constate că la volan se afla femeia, în timp ce bărbatul s-a așezat pe bancheta din spate.

Judecat pentru conducerea unui vehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce în România

Individul a negat că s-ar fi aflat la volan, iar oamenii legi au aflat de ce acesta a recurs la acest gest. S-a constatat că el deținea un permis provizoriu emis de autoritățile britanice, act care nu-i permitea să conducă în România.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce în România. Judecătorii l-au condamnat, recent, pe bărbat la un an și două luni de închisoare, cu suspendare.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Motivarea judecătorilor

Magistrații au explicat de ce încercarea acestuia de a se sustrage legii, trecând pe bancheta din spate, nu poate să-i aducă o pedeapsă mai drastică.

„Această conduită de moment a inculpatului, de încercare a unei aparențe că nu s-ar fi aflat la volan, nu poate fi calificată drept o tentativă de obstrucționare a justiției de natură a justifica aplicarea unei pedepse privative de libertate în regim de detenție, având în vedere că această tentativă de disimulare a fost una facil de demontat prin mijloacele de probă administrate în cauză și nu a avut ca efect îngreunarea semnificativă a anchetei penale, organele judiciare stabilind cu celeritate situația de fapt”, au precizat judecătorii, în motivarea sentinței.

Procurorii au contestat decizia instanței, iar dosarul s-a mutat la Curtea de Apel, care va reanaliza dosarul la data de 10 noiembrie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE