Șoferul de TIR și-a filmat ultimele secunde înainte de tragedie

Agustín Rodríguez Mireles sau „10-28 Șopârla”, cum îi spuneau colegii, a murit duminică, 28 septembrie, pe șoseaua de centură Libramiento Poniente din statul mexican Aguascalientes, într-un accident în care au fost implicate două camioane grele. Impactul a fost unul devastator. Mirales a murit pe loc, în timp ce șoferul celuilalt TIR, care a provocat coliziunea, a scăpat nevătămat.

Conform site-ului de știri mexican heraldodemexico.com.mx, Agustín Rodríguez Mireles conducea un camion Kenworth albastru cu remorcă frigorifică, aparținând companiei González Trucking, când celălalt șofer, aflat la volanul unui Freightliner roșu, cu dublă semiremorcă și aparținând firmei Autotransportes Segovias, circula cu viteză excesivă pe direcția nord.

Inițial, șoferul care a supraviețuit a declarat că Mireles ar fi provocat accidentul. Totuși, camionul condus de victimă a reușit să surprindă adevărul. În imaginile camerei de bord se vede clar că TIR-ul roșu a pătruns pe contrasens.

În video se vede cum „10-28 Șopârla” conduce camionul, ascultând chiar și o melodie de la Los Tigres del Norte, când brusc remorca celuilalt autotren intră pe banda sa. Șoferul pierde controlul volanului și înregistrarea surprinde doar cum spune „oops”, urmat de imagini cu răsturnarea TIR-ului.

Imaginile care arată adevărul despre accidentul mortal

Familia lui Agustín Rodríguez Mireles a făcut publice imaginile accidentului, pentru a-l exonera de responsabilitate.

„Acest video aparține colegului de la Gonzalez Trucking care a murit duminică pe Libramiento Poniente. Se vede clar că el nu a avut nicio vină”, au transmis apropiații lui Mireles.

Filmul accidentului a fost postat pe Twitter inclusiv de jurnalistul José Luis Morales, care este și gazda JLMNoticias la radioul La Mexicana 91.3 FM.

15.000 de oameni mor anual în accidente rutier, pe drumurile din Mexic

Șoferii de TIR din Mexic sunt implicați frecvent în accidente rutiere grave, cauzate în principal de viteza excesivă, condițiile precare ale drumurilor, oboseala și întreținerea necorespunzătoare a vehiculelor. Un caz cunoscut este explozia unui camion-cisternă care transporta aproximativ 50.000 de litri de gaz în Ciudad de Mexico pe 13 septembrie 2025, soldată cu 21 de morți și 27 de răniți. Ancheta preliminară a indicat că viteza excesivă a camionului a fost probabil cauza accidentului, iar rezervorul de combustibil s-a crăpat, provocând o explozie majoră.

În Mexic, coliziunile în care sunt implicate camioane de marfă au crescut în ultimii ani din cauza stării tehnice slabe a vehiculelor și a neatenției sau oboselii șoferilor. Acestea cauzează un număr semnificativ de decese, estimat la aproximativ 15.000 anual pentru toate tipurile de accidente rutiere.

Un alt accident major care s-a produs în mai 2025, pe o autostradă din statul Puebla, a implicat un camion, un autobuz și o dubă și s-a soldat cu 21 de morți. Camionul a intrat pe contrasens încercând să depășească o dubă, lovind celelalte vehicule, iar acestea din urmă au căzut într-o râpă și au luat foc.

Astfel, șoferii de TIR din Mexic sunt considerați o categorie importantă implicată în accidente grave, iar autoritățile au promis reglementări mai stricte pentru transportul vehiculelor cu combustibil și alte măsuri de control pentru a limita riscurile generate de aceștia.

