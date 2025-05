Drumul leagă Puebla de statul Oaxaca, conform AFP, citată de News.ro.

„Trei vehicule au fost implicate în accident cu un bilanţ preliminar de 18 morţi la faţa locului. Alte trei persoane au murit la spital”, a spus presei secretarul de Interne din Puebla, Samuel Aguilar.

Deși Aguilar nu a specificat numărul persoanelor rănite,el a transmis că beneficiau de îngrijiri medicale în spitale locale.

🇲🇽 At least 21 people were killed in a three-vehicle crash on the Cuacnopalan-Oaxaca highway in Puebla, Mexico.



A cement truck trying to overtake a van hit a bus, then collided head-on with the van before falling into a ravine and catching fire.



Eighteen died at the scene;… pic.twitter.com/sspDRldrfn — The Daily News (@DailyNewsJustIn) May 15, 2025

Accidentele rutiere în Mexic au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, cauzate de starea precară a vehiculelor și drumurilor, precum și de imprudența și oboseala șoferilor.

Un alt accident grav a avut loc pe 23 martie, când 12 oameni au murit și patru au fost răniți după ce o camionetă cu 16 pasageri a căzut într-o râpă în statul Nuevo León. Totodată pe 8 februarie, o coliziune între un camion și un autobuz a dus la moartea a 38 de oameni în statul Campeche.

Mexic este a zecea cea mai populată țară a lumii, având 128 de milioane de locuitori. Denumirea oficială a țării este Statele Unite ale Mexicului (n.n. – Estados Unidos Mexicanos în limba spaniolă), fiind împărțită în 31 de state plus Districtul Federal. Aceasta se întinde pe o suprafață totală de 1.972.550 km², fiind de aproape patru ori mai mare decât Spania și de vreo trei ori mai mare decât statul american Texas.

