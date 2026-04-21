Camionagiul a fost lovit mortal de un Mini Cooper

Protestul transportatorilor pe A1 a fost început luni, la ora 00.00, atunci când primele camioane s-au aliniat de-a lungul celor două benzi spre marginea dreaptă a autostrăzii, lăsând liberă banda folosită de obicei pentru depășiri.

Șoferul în vârstă de 55 a sosit cu al său camion în apropierea unei zone de servicii de la San Nicola La Strada, s-a dat jos din cabină și a încercat să-și ajute colegii să încetinească vehiculele grele care se apropiau. La 20 de minute după miezul nopții, Luigi Nappo se afla pe banda liberă și coordona traficul, când un autoturism Mini Cooper l-a lovit în plin.

Șoferul mașinii, un tânăr de 23 de ani, fără antecedente penale și rezident în Caserta, a oprit, însă pentru Nappo nu s-a mai putut face nimic. A murit pe loc.

@internapoli.it Luigi Nappo, camionista di 55 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'autostrada A1 mentre era in strada a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. L'incidente è avvenuto nel tratto all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, la colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta sud, e il 55enne, residente a Marano di Napoli, era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura, una Mini Cooper. Il conducente dell'auto viaggiava tra la prima e la seconda corsia della carreggiata, provenendo da sud, e non avrebbe visto il camionista. Poi si è fermato ed è stato denunciato: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale per i rilievi necessari. ♬ suono originale - InterNapoli.it

Poliția rutieră italiană a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Protestul transportatorilor, suspendat după tragedie

În urma tragediei, organizatorii au decis suspendarea imediată a protestului.

„Suntem profund afectați. Era un om cu familie”, a declarat Maurizio Longo, secretarul general al Trasportounito, o asociație națională de autotransport marfă din Italia.

Reamintim că șoferii de TIR din Peninsulă au anunțat un blocaj național între 20 și 25 aprilie 2026, în semn de protest față de scumpirea accelerată a motorinei.

