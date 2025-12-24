Șoferul din Galați a fost filmat când mergea pe benzile de ieșire din giratoriul Hărmanului-Vlahuță-Gării, în direcția Hărman.

Nu se știe exact cum a ajuns șoferul acolo, dar se pare că ar fi trecut o trecere de pietoni în încercarea de a intra în giratoriu.

În acea zonă din Brașov, benzile sunt delimitate de stâlpișori, ceea ce înseamnă că mașina ar fi putut pleca dintr-o parcare de pe sensul spre Hărman, continuându-și traseul pe contrasens.

