Administrația Trump și giganții tehnologici americani luptă împotriva reglementării spațiului online

Responsabil de piața internă a Uniunii Europene în perioada 2019-2024, Thierry Breton (70 de ani) a fost artizanul directivei europene privind Serviciile Digitale (DSA), care impune platformelor să respecte o serie de reglementări de bun-simț, precum semnalarea conţinuturilor problematice, de la ilegalități și protejarea vieții private până la discursuri de ură și informații false distribuite în scopul de a dezinforma și manipula publicul.

Administrația Trump și giganții tehnologici din Statele Unite se opun reglementărilor pe motiv că ar fi o „cenzurare” a „opiniilor americane”.

Pe lângă Breton, pe lista de sancțiuni au mai fost incluși Imran Ahmed, șeful ONG-ului Center for Countering Digital Hate (Centrul pentru combaterea urii digitale), Clare Melford, șefa ONG-ului Global Disinformation Index (Indexul global al dezinformării), Anna-Lena von Hodenberg, fondatoarea ONG-ului HateAid și Josephine Ballon, angajată la HateAid, precizează France Info.

Amenințări cu noi sancțiuni

Imran Ahmed riscă să fie expulzat din Statele Unite, unde locuiește în prezent. ONG-istul fusese deja luat în vizor de Elon Musk, fiind dat în judecată pentru că „a documentat o creștere a discursului instigator la ură pe Twitter după achiziționarea platformei” de către multimilardarul american.

„De prea mult timp, ideologii europeni conduc acțiuni concertate pentru a forța platformele americane să sancționeze opiniile americane”, a susținut secretarul de stat Marco Rubio. „Administrația Trump nu va mai tolera aceste acte flagrante de cenzură extrateritorială”, a insistat șeful diplomației americane, avertizând cu includerea altor persoane pe lista de sancțiuni a Statelor Unite.

Emmanuel Macron denunță un act de „intimidare”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri administrația Trump că atacă „suveranitatea digitală europeană”. „Aceste măsuri relevă o intimidare şi o coerciţie împotriva suveranităţii digitale europene”, a reacționat pe X şeful statului francez, citat de AFP.

Guvernul francez a denunţat „cu cea mai mare fermitate” sancțiunile impuse sub pretextul combaterii cenzurii. Mesajul a fost preluat de către ministrul francez al economiei, Roland Lescure. „Acest cadru european de reglementare a spațiului digital a fost adoptat în mod democratic cu scopul garantării unor reguli clare, echitabile şi de protejare a cetăţenilor europeni şi nu vizează nico ţară terţă”, a subliniat Lescure într-un mesaj publicat de Bluesky, o platformă de microblogging concurentă X.

Comisia Europeană avertizează cu contramăsuri

Comisia Europeană (CE) a condamnat de asemenea decizia administrației Trump și a precizat că „libertatea de exprimare” este un „drept fundamental” pe care Europa îl împărtăşeşte cu aliatul său american.

„UE este o piaţă unică deschisă, fondată pe reguli şi care are dreptul suveran de a reglementa activitatea economică conform valorilor noastre democratice şi angajamentelor noastre internaționale”, se arată într-un comunicat.

Comisia Europeană a cerut clarificări și a avertizat că va lua contramăsuri. „Regulile noastre privind domeniul digital asigură condiții echitabile pentru toate companiile, aplicate în mod corect și fără discriminare. Dacă este necesar, vom răspunde rapid și hotărât pentru a ne apăra autonomia de reglementare împotriva măsurilor nejustificate”, a subliniat Executivul european.

Clasa politică franceză este în mare parte revoltată

Clasa politcă franceză a condamnat sancțiunile, cu excepţia unor voci din partidul de extremă-dreapta și eurosceptic Rassemblement national (Adunarea Națională), apropiat de mișcarea populistă și iliberală MAGA din care provine cea mai mare parte a administrației Trump.

„Noi nu suntem o colonie a Statelor Unite. Noi suntem europeni, trebuie să ne apărăm legile, principiile, interesele. Această sancţionare scandaloasă a lui Thierry Breton aduce un omagiu luptei sale în favoarea suveranităţii noastre”, a reacționat eurodeputatul Raphaël Glucksmann.

„Această decizie este de o gravitate extremă. Franţa şi Uniunea Europeană (UE) trebuie să reacţioneze imediat împotriva acestui atac fără precedent la adresa suveranităţii noastre”, a afirmat secretarul general al Partidului Socialist (PS) francez Pierre Jouvet.

„Să nu ne înşelăm: în spatele acestei măsuri este atacată suveranitatea europenilor de a-şi decide legile şi de a le pune în aplicare”, a subliniat eurodeputata Nathalie Loiseau.

Thierry Breton denunță o „vânătoare de vrăjitoare”

În cadrul Rassemblement national, părerile sunt împărţite, notează AFP. „Cred că administraţia Trump nu doar că se înşeală pe fond, ci se înşeală cu privire la imaginea Statelor Unite pe care vrea să o transmită în lume”, a apreciat Sébastien Chenu, vicepreședintele acestui partid.

Însă eurodeputata Virginie Joron a apărat sancțiunile impuse de administrația Trump. „Thierry Breton l-a ameninţat în 2024 pe proprietarul reţelei de socializare (X – n.r.) să impună respectarea reglementărilor UE. O viză ridicată după un an şi jumătate. Ei au dat dovadă de multă răbdare!”, a susținut Joron, referindu-se la diferendele dintre fostul eurocomisar şi Elon Musk.

La rândul lui, Thierry Breton a calificat aceste sancțiuni drept o „vânătoare de vrăjitoare”, un termen folosit de regulă de președintele ameriacn Donald Trump pentru a contracara acuzațiile aduse împotriva lui.

