Administrația Trump și giganții tehnologici americani luptă împotriva reglementării spațiului online

Responsabil de piața internă a Uniunii Europene în perioada 2019-2024, Thierry Breton (70 de ani) a fost artizanul directivei europene privind Serviciile Digitale (DSA), care impune platformelor să respecte o serie de reglementări de bun-simț, precum semnalarea conţinuturilor problematice, de la ilegalități și protejarea vieții private până la discursuri de ură și informații false distribuite în scopul de a dezinforma și manipula publicul.

Administrația Trump și giganții tehnologici din Statele Unite se opun reglementărilor pe motiv că ar fi o „cenzurare” a „opiniilor americane”.

Pe lângă Breton, pe lista de sancțiuni au mai fost incluși Imran Ahmed, șeful ONG-ului Center for Countering Digital Hate (Centrul pentru combaterea urii digitale), Clare Melford, șefa ONG-ului Global Disinformation Index (Indexul global al dezinformării), Anna-Lena von Hodenberg, fondatoarea ONG-ului HateAid și Josephine Ballon, angajată la HateAid, precizează France Info.

Amenințări cu noi sancțiuni

Imran Ahmed riscă să fie expulzat din Statele Unite, unde locuiește în prezent. ONG-istul fusese deja luat în vizor de Elon Musk, fiind dat în judecată pentru că „a documentat o creștere a discursului instigator la ură pe Twitter după achiziționarea platformei” de către multimilardarul american.

„De prea mult timp, ideologii europeni conduc acțiuni concertate pentru a forța platformele americane să sancționeze opiniile americane”, a susținut secretarul de stat Marco Rubio. „Administrația Trump nu va mai tolera aceste acte flagrante de cenzură extrateritorială”, a insistat șeful diplomației americane, avertizând cu includerea altor persoane pe lista de sancțiuni a Statelor Unite.

Emmanuel Macron denunță un act de „intimidare”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri administrația Trump că atacă „suveranitatea digitală europeană”. „Aceste măsuri relevă o intimidare şi o coerciţie împotriva suveranităţii digitale europene”, a reacționat pe X şeful statului francez, citat de AFP.

Guvernul francez a denunţat „cu cea mai mare fermitate” sancțiunile impuse sub pretextul combaterii cenzurii. Mesajul a fost preluat de către ministrul francez al economiei, Roland Lescure. „Acest cadru european de reglementare a spațiului digital a fost adoptat în mod democratic cu scopul garantării unor reguli clare, echitabile şi de protejare a cetăţenilor europeni şi nu vizează nico ţară terţă”, a subliniat Lescure într-un mesaj publicat de Bluesky, o platformă de microblogging concurentă X.

Comisia Europeană avertizează cu contramăsuri

Comisia Europeană (CE) a condamnat de asemenea decizia administrației Trump și a precizat că „libertatea de exprimare” este un „drept fundamental” pe care Europa îl împărtăşeşte cu aliatul său american.

„UE este o piaţă unică deschisă, fondată pe reguli şi care are dreptul suveran de a reglementa activitatea economică conform valorilor noastre democratice şi angajamentelor noastre internaționale”, se arată într-un comunicat.

Comisia Europeană a cerut clarificări și a avertizat că va lua contramăsuri. „Regulile noastre privind domeniul digital asigură condiții echitabile pentru toate companiile, aplicate în mod corect și fără discriminare. Dacă este necesar, vom răspunde rapid și hotărât pentru a ne apăra autonomia de reglementare împotriva măsurilor nejustificate”, a subliniat Executivul european.

Clasa politică franceză este în mare parte revoltată

Clasa politcă franceză a condamnat sancțiunile, cu excepţia unor voci din partidul de extremă-dreapta și eurosceptic Rassemblement national (Adunarea Națională), apropiat de mișcarea populistă și iliberală MAGA din care provine cea mai mare parte a administrației Trump.

„Noi nu suntem o colonie a Statelor Unite. Noi suntem europeni, trebuie să ne apărăm legile, principiile, interesele. Această sancţionare scandaloasă a lui Thierry Breton aduce un omagiu luptei sale în favoarea suveranităţii noastre”, a reacționat eurodeputatul Raphaël Glucksmann.

„Această decizie este de o gravitate extremă. Franţa şi Uniunea Europeană (UE) trebuie să reacţioneze imediat împotriva acestui atac fără precedent la adresa suveranităţii noastre”, a afirmat secretarul general al Partidului Socialist (PS) francez Pierre Jouvet.

„Să nu ne înşelăm: în spatele acestei măsuri este atacată suveranitatea europenilor de a-şi decide legile şi de a le pune în aplicare”, a subliniat eurodeputata Nathalie Loiseau.

Thierry Breton denunță o „vânătoare de vrăjitoare”

În cadrul Rassemblement national, părerile sunt împărţite, notează AFP. „Cred că administraţia Trump nu doar că se înşeală pe fond, ci se înşeală cu privire la imaginea Statelor Unite pe care vrea să o transmită în lume”, a apreciat Sébastien Chenu, vicepreședintele acestui partid.

Însă eurodeputata Virginie Joron a apărat sancțiunile impuse de administrația Trump. „Thierry Breton l-a ameninţat în 2024 pe proprietarul reţelei de socializare (X – n.r.) să impună respectarea reglementărilor UE. O viză ridicată după un an şi jumătate. Ei au dat dovadă de multă răbdare!”, a susținut Joron, referindu-se la diferendele dintre fostul eurocomisar şi Elon Musk.

La rândul lui, Thierry Breton a calificat aceste sancțiuni drept o „vânătoare de vrăjitoare”, un termen folosit de regulă de președintele ameriacn Donald Trump pentru a contracara acuzațiile aduse împotriva lui.

Primer deces din cauza gripei în acest sezon, la Cluj. INSP anunță alertă epidemiologică
Știri România 15:43
Primul deces din cauza gripei în acest sezon, la Cluj. INSP anunță alertă epidemiologică
Elena Mateescu, director ANM, anunță strat de zăpadă și în București: va ninge de Crăciun și se vor depune până la 10 centimetri de omăt
Știri România 15:17
Elena Mateescu, director ANM, anunță strat de zăpadă și în București: va ninge de Crăciun și se vor depune până la 10 centimetri de omăt
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Adevarul.ro
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani: „Ne-am săturat de furturi din partea acestei clone!”
Fanatik.ro
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani: „Ne-am săturat de furturi din partea acestei clone!”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Imagini din casa lui Marius Manole împodobită de Crăciun. Ce vedete i-au trecut pragul de sărbători: „Mirosea a cozonac"
Stiri Mondene 18:03
Imagini din casa lui Marius Manole împodobită de Crăciun. Ce vedete i-au trecut pragul de sărbători: „Mirosea a cozonac”
Lorenna, moment viral la „Revelionul cel mai nebun" de pe Antena 1: „Ia tigaia, na tigaia". De ce nu va fi alături de părinții ei de Crăciun
Interviu
Stiri Mondene 16:56
Lorenna, moment viral la „Revelionul cel mai nebun” de pe Antena 1: „Ia tigaia, na tigaia”. De ce nu va fi alături de părinții ei de Crăciun
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
ObservatorNews.ro
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax.ro
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
StirileKanalD.ro
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Wowbiz.ro
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"
Exclusiv Interviu
Politică 11:55
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Contract de milioane din PNRR, pierdut prostește de o firmă de stat. Amenda dată de Curtea de Conturi: 2.500 lei
Fanatik.ro
Contract de milioane din PNRR, pierdut prostește de o firmă de stat. Amenda dată de Curtea de Conturi: 2.500 lei
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)