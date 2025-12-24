Terenul a găzduit anterior o parte din fostul amplasament comercial, fiind utilizat recent ca parcare improvizată și zonă pentru descărcarea mărfurilor, cauzând deseori blocaje de trafic și plângeri din partea cetățenilor, relatează publicația locală Ziua de Vest.

Suprafața terenului este de 2.070 metri pătrați, iar prețul negociat se ridică la 225 euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă un cost total de 465.750 euro. Conform administrației locale, achiziționarea acestui teren ar permite amenajarea unei parcări cu aproximativ 50 de locuri și a unor zone destinate aprovizionării comercianților.

Lucrările ar urma să înceapă anul viitor, iar scopul principal este îmbunătățirea accesului cumpărătorilor și a activităților comerciale din zonă.

Reprezentanții Primăriei menționează că Piața Iosefin atrage zilnic aproximativ 500 de timișoreni, care cumpără de la aproape 100 de producători și 48 de comercianți.

Proiectul pentru achiziționarea terenului și reglementarea situației juridice a acestuia urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE