VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Mugur Mihăescu va deveni bunic. Ivona Gabura, fiica acestuia, va deveni mamă pentru prima oară. Vestea cea mare vine după ce tânăra s-a căsătorit cu Vlad Gabura în luna septembrie a acestui an. Ivona și Vlad au spus marele „DA!” în luna iunie, alături de familie și apropiați, iar ceremonia religioasă a avut loc câteva luni mai târziu, în septembrie.

După aceste momente de neuitat din viața lor, cei doi au organizat petrecerea în care au anunțat sexul copilului. Ivona a postat primele fotografii de la eveniment și apare extrem de fericită alături de soț, dar și de tatăl ei, în timp ce ține ecografia în mână.

Cu toate că le-a împărtășit urmăritorilor ei acest moment, Ivona nu a dezvăluit încă și public sexul bebelușului. Viitorii părinți au organizat o petrecere într-un cadru restrâns și au păstrat în familie marele secret legat de ce va fi: baiețel sau fetiță. „Am ținut un secret. Cel mai frumos cadou de Crăciun”, a spus Ivona pe contul de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE