Șofer intrat în coloana oprită, pe A2, în accidentul cu zeci de vehicule: „Toate mașinile erau împrăștiate pe toate benzile”

Şaisprezece persoane, inclusiv șapte copii cu vârste între 10 și 17 ani, au fost rănite, fiind transportate la spital, iar alte șaisprezece au primit îngrijiri la faţa locului.

Accidentele au avut loc în condiţii de ceaţă pe A2. La nivelul judeţului Constanţa au fost activate Planul Roşu de Intervenţie, dar şi planul alb, care se referă la organizarea activităţii în cadrul spitalului în cazul unei situaţii cu multiple victime.

Un tânăr șofer din Dâmbovița a lovit în plin coloana de autoturisme staționate în spatele primului carambol de pe A2. „Noi ne oprisem pe banda de urgență, că am avut o mică problemă. Am plecat și n-am mers un km, aveam undeva la 90, și dintr-odată, cred că din cauza ceții, toate mașinile erau oprite.

Am încercat să evit pe cât posibil. Am frână cred că de câțiva metri. N-am reușit. Am încercat și frâna de motor în același timp cu frâna normală de pedală. Am încercat să mă bag pe banda de urgență, dar era mașină. Toate mașinile erau împrăștiate pe toate benzile”, a spus șoferul.

O șoferiță a fost și ea implicată: „Am încercat să evit, ei erau deja opriți, nu se vedea nimic, nu erau avarii, nimic. Copiii s-au speriat, dormeau, dar a fost bine că au fost în scaune, dar văd că nu toată lumea folosește scaune”.

A fost redeschisă între timp circulația pe o bandă a Autostrăzii Soarelui, pe sensul de mers spre mare, pentru cei aflați în coloana formată de la Cernavodă la Constanța.

