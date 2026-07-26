Prins cu 168 km/h într-un sector de drum aflat în lucrări

În urma controalelor, DGT a concluzionat că nouă din zece abateri constatate în zonele de drum aflate în lucrări sunt depășiri ale limitei de viteză. În cele șapte zile ale campaniei, autoritățile au depistat 13.904 șoferi care nu au respectat viteza legală.

Printre aceștia se află și conducătorul unui Mazda CX-90, surprins pe 14 iunie de radarul elicopterului Pegasus în timp ce traversa un sector de drum cu 168 km/h, deși limita de viteză era de 40 km/h. Astfel, acesta a depășit viteza maximă admisă cu 128 km/h.

📢 🚧 La #DGT intensifica la vigilancia en tramos en #obras.



🤔 En 2025 se produjeron 154 siniestros de tráfico en ellos.



❌ No hagas como este conductor 😮 ¡a más de 160 km/h en zona restringida por obras a 40 km/h!#ProtégelosEnCarretera #UMA



ℹ️https://t.co/RHWxaAmQfT pic.twitter.com/bjMfziBJ58 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 22, 2026

Ce sancțiuni riscă șoferul vitezoman

Potrivit DGT, șoferul a depășit cu mult pragul maxim prevăzut pentru sancțiunile administrative. Abaterea este încadrată drept foarte gravă și atrage automat o amendă de 600 de euro și retragerea a șase puncte din permisul de conducere.

Totuși, gravitatea depășirii vitezei – cu 128 km/h peste limita legală – face ca fapta să intre în sfera penală.

În conformitate cu articolul 379.1 din Codul Penal al Spaniei, conducerea unui autovehicul cu o viteză care depășește cu peste 80 km/h limita admisă pe drumurile interurbane constituie o infracțiune împotriva siguranței rutiere. În acest caz, șoferul riscă următoarele pedepse:

închisoare de la trei la șase luni, amendă echivalentă cu șase până la douăsprezece luni sau muncă în folosul comunității pentru o perioadă cuprinsă între 31 și 90 de zile;

interzicerea dreptului de a conduce autovehicule și mopede pentru o perioadă mai mare de un an și de până la patru ani.

Pericolele circulației cu viteză excesivă în zonele cu lucrări

Sectoarele de drum aflate în lucrări sunt zone în care infrastructura nu mai oferă condițiile obișnuite de circulație. Limitarea vitezei la 40 km/h nu este întâmplătoare, ci reflectă condiții de siguranță reduse, precum îngustarea benzilor de circulație, devieri temporare, carosabil deteriorat și prezența permanentă a conurilor, balizajelor sau a muncitorilor care desfășoară lucrări.

La o viteză de 40 km/h, un șofer dispune de timp pentru a reacționa la situațiile neprevăzute. La 168 km/h, însă, această marjă de reacție dispare aproape complet, explică jurnaliștii spanioli.

Cel mai mare risc în astfel de zone îl reprezintă accidentarea muncitorilor care lucrează pe carosabil. Potrivit datelor Registrului Național al Victimelor Accidentelor Rutiere din Spania, în anul 2025 au fost înregistrate 154 de accidente legate de lucrări de întreținere a drumurilor, în urma cărora 26 de muncitori au fost răniți în timp ce lucrau sau se deplasau pe carosabil. În majoritatea acestor accidente, excesul de viteză a fost factorul determinant care a contribuit la gravitatea rănilor sau la producerea deceselor.

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