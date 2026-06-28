Amendat de opt ori în același loc: „E cel mai viclean radar din oraș”

Opt procese-verbale pentru depășirea vitezei, toate în același loc, și amenzi care depășesc în total 600 de euro. Aceasta este experiența avocatului penalist Hamid El Abouti, care susține că nu lipsa de atenție la volanul Maseratiului său GranTurismo S a dus la sancțiuni, ci o semnalizare rutieră pe care o consideră „înșelătoare”. Potrivit avocatului, toate amenzile au fost emise de radarul fix amplasat pe bulevardul Émile Bossaert, în comuna Koekelberg din Bruxelles.

„M-am lăsat prins de opt ori. Dacă situația ar fi fost atât de evidentă, nu aș fi fost niciodată fotografiat de atâtea ori în același loc. Este cel mai viclean radar din Bruxelles. Există o voință deliberată de a nu comunica informația. Suntem într-un fel de escrocherie legală”, a declarat avocatul.

Documentele primite arată o serie de sancțiuni pentru depășiri minore ale limitei de viteză, toate înregistrate de același radar, valoarea amenzilor fiind între 63,67 și 74,42 euro. Una dintre contravenții l-a costat însă 173,67 euro, după aplicarea unei majorări pentru întârzierea plății, cauzată, potrivit avocatului, de recenta grevă a serviciului poștal belgian Bpost.

„Totul îți spune că poți circula cu 50 km/h”

Hamid El Abouti susține că nu contestă necesitatea măsurilor de siguranță rutieră.

„Accept existența limitelor de viteză, accept măsurile de siguranță rutieră și existența radarelor. Respect limitele de viteză. Nu mi-a fost niciodată suspendat permisul. Conduc de peste 30 de ani și nu am compărut niciodată în fața unui tribunal de poliție, cu excepția situațiilor în care mi-am reprezentat clienții”, a afirmat avocatul. Totuși, el consideră că modul în care sunt semnalizate restricțiile de viteză în zona radarului ridică semne de întrebare.

„Este un drum pe care îl parcurg zilnic pentru a ajunge la cabinet. Înainte de radar, totul este făcut pentru a vă reaminti că limita este de 50 km/h. De fiecare dată când există un radar fix, indicatorul care îl anunță este însoțit de un alt panou care amintește că trebuie să circulați cu 50 km/h”, a explicat acesta.

„Pentru a evita capcana, ar fi suficient să fie reamintită limita de 30 km/h”

Avocatul susține că, în dreptul acestui radar, limita de viteză este redusă temporar la 30 km/h, fără ca acest lucru să fie suficient de vizibil pentru șoferi.

„Radarul este semnalizat, însă nu vi se reamintește că aveți voie să circulați doar cu 30 km/h. Pentru a vedea semnul care indică această limită trebuie să urcați până în partea superioară a bulevardului Émile Bossaert, unde cifra 30 este pictată pe carosabil, după un semafor, într-o zonă în care trebuie să fiți atenți la pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete”, a spus avocatul.

În opinia sa, un indicator amplasat la câțiva metri după radar, care indică din nou limita de 50 km/h, contribuie și mai mult la confuzie. „În momentul în care ajungeți în dreptul radarului, atenția vă este atrasă de un indicator aflat în câmpul vizual care arată 50 km/h. Aveți impresia că puteți circula cu această viteză și, chiar dacă ați fost oprit la semafor înainte de radar, este suficient să depășiți 31 km/h la plecare pentru a fi fotografiat fără să vă dați seama. Pentru a evita această capcană ar fi suficient să fie reamintită limita de 30 km/h, însă atunci situația ar deveni imediat mai puțin profitabilă”, a mai spus Hamid El Abouti.

Care sunt amenzile pentru viteză în Belgia

În Belgia, amenzile pentru viteză depind de cât de mult depășești limita și de locul în care circuli. În practică, pentru depășiri mici se aplică, de obicei, o amendă de la 50 de euro, apoi se adaugă sume suplimentare pe kilometru peste limită, iar la depășiri mai mari poți pierde permisul de conducere.

  • Până la 10 km/h peste limită: 50 de euro.
  • Peste 10 km/h în oraș: 50 de euro plus 10 euro pentru fiecare km/h suplimentar.
  • Peste 10 km/h în afara zonelor construite: 50 de euro plus 5 euro pentru fiecare km/h suplimentar.
  • La depășiri mari, amenzile pot urca la sute sau chiar mii de euro, iar sancțiunea poate include suspendarea permisului.

Când se poate pierde permisul:

  • În zonele urbane, depășirea cu peste 20 km/h poate duce la retragerea permisului.
  • În afara zonelor construite, pragul menționat este de peste 30 km/h peste limită.

În Belgia, limita este de 50 km/h în multe zone urbane, dar în Bruxelles poate fi 30 km/h în anumite zone, iar pe autostrăzi, limita uzuală este de 120 km/h. Dacă refuzi să plătești o amendă de circulație din Belgia, suma poate crește prin penalizări și costuri suplimentare.

Recent, tot în Belgia, un document de vânzare redactat în limba română a avut un rol decisiv într-un proces. Un șofer acuzat de depășirea vitezei legale a fost achitat după ce instanța a constatat că nu mai deținea autoturismul la data faptei.

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