Șofer acuzat de depășirea vitezei și probleme legate de înmatricularea unui BMW

C.K. a fost chemat să răspundă în fața instanței pentru o încălcare a regimului de viteză comisă cu un BMW 320d înmatriculat în România. Potrivit apărării, însă, mașina nu îi mai aparținea bărbatului la momentul producerii faptelor.

Conform publicației HLN, incidentul datează din 27 mai anul trecut. În acea zi, autoturismul a fost surprins de radar circulând cu numere de înmatriculare românești. Conform dosarului, deoarece C.K. locuia oficial în Belgia de doi ani, vehiculul ar fi trebuit deja să fie înmatriculat cu numere belgiene.

Pentru depășirea vitezei legale și pentru problema legată de înmatriculare, autoritățile i-au transmis două propuneri de soluționare amiabilă. Acestea însă nu au fost plătite, iar cazul a ajuns în instanță.

Un act de vânzare în limba română a dus la achitare

Bărbatul s-a prezentat la proces însoțit de avocatul său și de un interpret.

Avocatul a susținut instanță C.K. deține de mai mult timp un vehicul cu numere belgiene și că BMW-ul cu numere românești fusese deja vândut la data la care a fost comisă presupusa contravenție.

Pentru a demonstra acest lucru, apărarea a prezentat documentele de vânzare ale mașinii.

Deoarece actele erau redactate în limba română, interpretul nu a avut doar rolul de a-l asista pe C.K., ci și de a ajuta Ministerul Public să înțeleagă conținutul contractului de vânzare.

Potrivit judecătorului, documentele prezentate au demonstrat clar că BMW-ul nu se mai afla în posesia bărbatului la data la care a fost înregistrată presupusa abatere. Ca urmare, C.K. a fost achitat de toate acuzațiile formulate împotriva sa.

Care sunt amenzile pentru viteză în Belgia

În Belgia, amenzile pentru viteză depind de cât de mult depășești limita și de locul în care circuli. În practică, pentru depășiri mici se aplică de obicei o amendă de la 50 de euro, apoi se adaugă sume suplimentare pe kilometru peste limită, iar la depășiri mai mari poți pierde permisul de conducere.

  • Până la 10 km/h peste limită: 50 de euro.
  • Peste 10 km/h în oraș: 50 de euro plus 10 euro pentru fiecare km/h suplimentar.
  • Peste 10 km/h în afara zonelor construite: 50 de euro plus 5 euro pentru fiecare km/h suplimentar.
  • La depășiri mari, amenzile pot urca la sute sau chiar mii de euro, iar sancțiunea poate include suspendarea permisului.

Când se poate pierde permisul:

  • În zonele urbane, depășirea cu peste 20 km/h poate duce la retragerea permisului.
  • În afara zonelor construite, pragul menționat este de peste 30 km/h peste limită.

În Belgia, limita este de 50 km/h în multe zone urbane, dar în Bruxelles poate fi 30 km/h în anumite zone, iar pe autostrăzi limita uzuală este 120 km/h. Dacă refuzi să plătești o amendă de circulație din Belgia, suma poate crește prin penalizări și costuri suplimentare.

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