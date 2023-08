„În urma testării preliminare de drog, al cărei rezultat a fost pozitiv, există suspiciunea că bărbatul ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv”, a transmis IPJ Bihor.

Totodată, în urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul de 50 de ani avea permisul suspendat din iunie 2023, fiind cercetat penal după ce a fost depistat drogat la volan.

Șoferului i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor cu efect psihoactiv.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

Polițiștii rutieri bihoreni continuă cercetările în cauză sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată și conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența unor substanțe psihoactive.

