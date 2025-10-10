BMW strivit sub un camion românesc, pe autostrada A14 din Germania

Accident teribil miercuri seară pe autostrada A14, în apropiere de Großweitzschen, districtul Mittelsachsen, Germania. Un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW, a intrat cu viteză sub un camion staționat și a murit la scurt timp la spital. Impactul a fost atât de violent, încât mașina s-a făcut praf, iar bucăți de caroserie s-au împrăștiat pe șosea.

Totul a început în jurul orei 21.00, când, pe sensul de mers spre Nossen, s-a produs o coliziune ușoară care a dus la formarea unui mic ambuteiaj. Un șofer de Ford Transporter, în vârstă de 41 de ani, a intrat din spate într-un Audi oprit, iar imediat după el, un camion Iveco a lovit Fordul.

„Patru pasageri din Ford Transit și șoferul acestuia au fost răniți ușor”, a precizat poliția, citată de publicația germană TAG24.

Șoferul român a fost rănit și transportat la spital

După coliziune, camionul Iveco a rămas blocat pe banda stângă, iar zona urma să fie securizată când BMW-ul condus de tânărul de 20 de ani a venit cu viteză mare și l-a izbit din spate.

Forța impactului a împins camionul în parapet, iar BMW-ul a fost complet zdrobit.

Echipajele de urgență au intervenit imediat, însă, în ciuda eforturilor medicilor, tânărul sirian nu a mai putut fi salvat. Șoferul camionului Iveco, un român de 28 de ani, a fost și el rănit și transportat la spital, conform unui comunicat al Poliției din Leipzig.

A14, închisă mai multe ore după accidentul mortal

Procuratura a dispus confiscarea ambelor vehicule implicate pentru expertiză, în timp ce poliția investighează cauzele exacte ale tragediei. Autostrada A14 a fost complet închisă ore întregi, fiind redeschisă circulației abia după ora 2.20 noaptea.

Conform poliției, pagubele totale se ridică la aproximativ 34.000 de euro.

Recent, un șofer român a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare, după un accident mortal în Germania. Tragedia s-a produs în Norderstedt, un oraș situat în landul Schleswig-Holstein. Bărbatul, care conducea un Mercedes Sprinter și era cu mâinile ocupate să-și conecteze telefonul la încărcător, a intrat cu 120 km/oră într-un Peugeot staționat. În urma impactului, o tânără însărcinată, care era pasageră în mașină, a murit pe loc.

