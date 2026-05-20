Camionul românesc a intrat cu viteză maximă în spatele TIR-ului oprit pe banda de urgență

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe autostrada A6, în apropiere de Ansbach, în Bavaria. Un șofer român de TIR, în vârstă de 53 de ani, și-a pierdut viața după ce camionul pe care îl conducea a intrat fără frână într-un alt autotren.

Imaginile surprinse la locul tragediei arată două TIR-uri distruse pe marginea drumului, în timp ce cabina vehiculului românesc este zdrobită aproape în totalitate. Potrivit polițiștilor germani, din motive încă necunoscute, șoferul român a intrat într-un camion care se afla oprit pe banda de urgență, iar în urma impactului violent, acesta a rămas încarcerat între fiarele contorsionate.

Echipajele de intervenție au încercat să îi salveze viața, însă rănile suferite au fost extrem de grave.

„Leziunile au fost atât de severe încât bărbatul a murit la locul accidentului”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, citat de Bild.

Autostrada A6, închisă complet după tragedie

Șoferul camionului aflat pe banda de urgență a fost rănit, însă viața sa nu este în pericol.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească de ce vehiculul se afla oprit pe banda de urgență și care este motivul pentru care TIR-ul condus de român ar fi intrat în celălalt autotren fără să frâneze.

Un expert a fost desemnat pentru a reconstrui cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

În urma accidentului, autostrada A6 a fost închisă complet între ieșirile Lichtenau și Ansbach, pe ambele sensuri. Traficul s-a blocat pe kilometri întregi, iar șoferii au fost redirecționați pe rute ocolitoare.

Poliția le-a recomandat conducătorilor auto să evite zona accidentului și să folosească rute alternative.

În urmă cu două luni, un alt șofer român a murit în condiții asemănătoare, în Italia, după ce a intrat cu TIR-ul într-o autocisternă care încetinise din cauza traficului intens din acel moment.