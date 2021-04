Șofer român de TIR, erou în Italia, a salvat doi copii de la înec. Cetățean de onoare în orașul unde trăiește

Șofer de TIR, românul în vârstă de 48 de ani este un pasionat pescar și tocmai pasiunea l-a făcut să fie, de două ori, la interval de 10 ani, eroul salvator pentru doi copii căzuți în apele râului Adda.

Prima oară s-a întâmplat în 2010, când Sorin a sărit în râu pentru a scoate un copil în pericol de moarte. Și tatăl acestuia încercase să-l salveze, dar cel care l-a scos la mal a fost Sorin.

În 2020, pe 21 iunie, Sorin era din nou la pescuit, în același loc în care se afla și în urmă cu 10 ani.

Îngerul râului Adda

O fetiță de 10 ani se afla pe malul râului, împreună cu tatăl și câinele familiei, când a alunecat și a căzut în apă. Imediat, părintele copilei a sărit să-și salveze fiica, dar a fost luat de curenții puternici.

Sorin a văzut scena și, fără să stea prea mult pe gânduri, s-a aruncat în apă ca să îi salveze pe cei doi. A reușit să scoat copila la mal, dar n-a mai putut face nimic pentru tatăl ei. Corpul bărbatului a fost găsit abia a doua zi, la 2 km distanță de locul în care căzuse în apă.

„Când am sosit acolo, pe malul râului Adda, în fața centralei electrice Esterle, am asistat la scena care s-a petrecut cu rapiditate, în câteva secunde. Am văzut fetița cum a alunecat și a căzut în apă, apoi pe tatăl care s-a aruncat fără să stea pe gânduri.

Câinele care îi însoțea s-a aruncat și el imediat după stăpânul lui. La mine a fost ceva instinctiv, m-am descălțat și m-am aruncat imediat în apă îndreptându-mă direct spre fetiță.

Mi-a fost un pic frică de câine, să nu creadă că vreau să le fac rău și să mă atace, dar se pare că acesta a înțeles imediat că vreau să îi salvez stăpâna pentru că m-a lăsat în pace, ba chiar a venit după mine, parcă pentru a se asigura că totul este în regulă.”, a povestit Sorin în urmă cu aproape un an, pentru Il Giornale.

„ Nu le voi uita niciodată privirile și țipetele”

„Era la doar trei metri de țărm. M-am întors, i-am văzut capul dispărând și apărând din apă, dar era prea târziu. Nu mai aveam energie să mă scufund din nou.”, a mai povestit românul.

El a rămas marcat pentru toată viața de momentele când a privit neputincios cum tatăl copilei salvate de el se îneacă: „Fericirea pentru că am salvat-o pe fetiță, amestecată cu durerea pentru acel bărbat pentru care nu puteam face nimic.

Nu le voi uita niciodată privirile și țipetele. Fiica era disperată: mi-a cerut să o duc în vârful dealului, să-l văd pe tatăl său înecându-se. Mi-a smuls inima din piept. Din păcate, Adda nu iartă.”

Acum, gesturile de curaj și umanitate au fost răsplătite de administrația orașului italian. Sorin Ursuț, numit de autorități „îngerul râului Adda”, a fost premiat cu Airone doro, distincție oferită de Primăria din Cornate cetățenilor cu merite deosebite în comunitate.

„Nu sunt un erou, cred că oricine în locul meu ar fi făcut la fel.”, sunt cuvintele lui Sorin Ursuț, devenit cetățean model în localitatea italiană în care trăiește de 20 de ani.

Citeşte şi:

Copil de 3 ani, înecat în râul Cerna, la Toplița. L-a luat apa când se juca, chiar sub privirile tatălui său

Ipoteză nouă despre moartea Loredanei, medicul stins în camera de gardă a unui spital privat din Constanța

PARTENERI - GSP.RO Ce banc a îndrăznit să îi spună Dragomir lui Ceaușescu: „Se tăvăleau ăia de râs, dar toți ziceau: ce curaj, ce curaj”

Playtech.ro Medicul Valeriu Gheorghiță, anunț CRUNT despre tulpina indiană. Pericolele care pândesc România

Observatornews.ro Femeie acuzată că a vrut să însceneze un accident, în București. S-a aruncat în fața unei mașini, pe Calea Griviței

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2021. Berbecii au ocazia să își schimbe propriile gânduri sau chiar atitudinea

Știrileprotv.ro De ce într-un pachet sunt 20 de ţigări. Motivul te va şoca: este o strategie diabolică

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Te-ai plictisit de munca de acasă? Iată câteva destinații de vacanță din care poți lucra (PUBLICITATE)