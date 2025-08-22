Conform Laumat, o femeie de 37 de ani din Rabensburg, aflată sub influența alcoolului, a început să lovească cu picioarele un container de gunoi, provocând zgomot puternic.

Șoferul român de TIR, care dormea în vehiculul său, a fost deranjat de zgomot și a înfruntat-o pe femeie. Ulterior, între cei doi a izbucnit un conflict verbal, care a degenerat rapid într-o altercație fizică.

În timpul conflictului, românul a scuipat-o pe femeia de 37 de ani, dar și pe prietena acesteia, în vârstă de 51 de ani, care a sărit în apărare. În urma altercației, șoferul român de TIR s-a ales cu răni la frunte și a fost dus la spitalul UKH din Linz.

Prietena femeii a fost rănită la gât, în timp ce femeia de 37 de ani a scăpat nevătămată. Conform oamenilor legii, atât șoferul român de TIR, cât și femeia de 37 de ani se aflau sub influența alcoolului.

Amintim că un accident mortal s-a produs luni seara, 11 august 2025, pe drumul B49, lângă Engelhartstetten, în districtul Gänserndorf. Copilul de 8 ani al unui șofer român a murit.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE