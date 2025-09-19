Conform ziarului Nordkurier, românul de 40 de ani a pătruns pe contrasens și a lovit o mașină în care se aflau doi bărbați de 59 de ani. Conform Bild, impactul s-a produs pe Warendorfer Straße, la o intersecție importantă din vestul orașului.

Polițiștii germani au intervenit rapid la fața locului și au descoperit că șoferul român de TIR se afla într-o stare psihică neobișnuită. Oamenii legii au trebuit să-l dea jos de la volan și să-l imobilizeze.

Românul a fost testat pentru consumul de droguri, iar rezultatul a fost pozitiv. Șoferul de TIR nu s-a ales cu răni în urma coliziunii, însă a fost dus la spital pentru evaluări suplimentare. Pasagerul din mașină a fost rănit ușor și a fost transportat la spital.

Ambele vehicule au fost grav avariate. Traficul din zonă a fost perturbat până în jurul orei 6.30, când blocajul a fost ridicat.

Conform oamenilor legii, pagubele materiale sunt estimate la aproximativ 40.000 de euro.

