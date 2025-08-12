Polițiștii au refuzat banii și au anunțat Serviciul Anticorupție Vâlcea. TIR-ul, care se deplasa din direcția Sibiu – Râmnicu Vâlcea, a fost tras pe dreapta pentru un control pe DN7, în zona localității Călinești, în jurul orei 9.10.

Oamenii legii au constatat că vehiculul circula cu 72 km/h pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h. Pe lângă faptul că depășise viteza cu 22 km/h, șoferul circula fără RCA și cu tonajul depășit.

Pentru a scăpa de sancțiuni, șoferul le-a oferit 200 de lei șpagă polițiștilor. Ulterior, în jurul orei 9.20, oamenii legii au apelat numărul Call-center anticorupție pentru a semnala fapta.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a fost informat imediat, iar Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea a trimis o echipă operativă la fața locului. Aspectele sesizate au fost documentate cu ajutorul imaginilor înregistrate de body-cam-urile polițiștilor.

Oamenii legii continuă cercetările.

Amintim că un șofer din București a fost trimis de doi polițiști la bancomat să scoată bani de șpagă, după ce a fost prins fără asigurare RCA. Fapta a avut loc în noaptea de 3 octombrie 2024.





