Incidentul s-a petrecut pe autostrada A2, una dintre principalele rute către Italia, și a fost marcat de multiple încălcări ale regulilor de circulație.

21 de depășiri ilegale și viteză dublă față de limita permisă

Poliția elvețiană a raportat că tânărul a efectuat 21 de manevre de depășire pe linia dublă continuă din interiorul tunelului. Cu o lungime de 16,9 kilometri, tunelul Gotthard poate fi parcurs în mod normal în 13 minute, respectând limita de viteză de 80 km/h. Totuși, șoferul a parcurs distanța în mai puțin de șase minute, potrivit calculelor autorităților.

După o urmărire tensionată, bărbatul a fost oprit de poliția cantonală Ticino și predat ulterior poliției cantonale Uri. Deși a fost eliberat, autoritățile i-au interzis să mai conducă pe teritoriul Elveției și i-au aplicat o cauțiune de câteva mii de franci elvețieni. Suma exactă nu a fost dezvăluită de către poliție.

Test pozitiv la droguri și acuzații penale

Pe lângă comportamentul său rutier periculos, tânărul a picat și un test rapid pentru consumul de droguri. Drept urmare, se confruntă acum cu mai multe acuzații penale, inclusiv conducere imprudentă, o infracțiune considerată deosebit de gravă în legislația elvețiană. Aceasta acoperă fapte precum viteza excesivă și depășirile periculoase.

Deși până în 2023 legea impunea o pedeapsă minimă de un an de închisoare pentru astfel de abateri, o modificare legislativă recentă permite aplicarea unei amenzi în locul încarcerării, în cazul primelor infracțiuni. Totuși, decizia finală rămâne la latitudinea instanței.

Tunelul rutier Gotthard, cu cei 16,9 kilometri ai săi, reprezintă o legătură vitală între nordul și sudul Europei, fiind intens utilizat în special în sezonul vacanțelor de vară. Mulți turiști din Germania aleg această rută pentru a ajunge în Italia, însă evenimente precum cel produs de șoferul german de 22 de ani pun în pericol siguranța traficului în această zonă esențială pentru transportul european.

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