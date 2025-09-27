În Olanda, noile radare inteligente denumite „Focusflitser” sau radare focalizate au dus, în doar câteva luni, între mai și august, la aplicarea a peste 12.000 de amenzi pentru folosirea telefonului mobil la volan. Aparatele vizează șoferii care țin telefonul în mână, fără suport hands-free sau sisteme de prindere, potrivit De Telegraaf.

Potrivit Centrului Judiciar de Colectare a Amenzilor (CJIB), primele dispozitive au fost activate în mai 2025, iar valoarea unei sancțiuni este de 430 de euro.

Prima cameră a fost instalată la Haga, urmată de alte zece locații.

Recordul a fost înregistrat pe N307, lângă Kampen, cu 4.130 de amenzi, urmat de Lozerlaan, Haga, cu 1.677 sancțiuni, și N50 lângă Kampen, cu 1.003 amenzi.

„Oamenii sunt pur și simplu proști”, spun localnicii.

Până la finalul anului, CJIB estimează că vor funcționa aproximativ 40 de astfel de radare pe șoselele olandeze.

Între lunile mai și august, numărul total al sancțiunilor pentru folosirea telefonului la volan a depășit 79.000, cu aproape 23.000 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024, în parte și datorită noilor radare.

În paralel, radarele tradiționale continuă să sancționeze viteza excesivă.

Cea mai productivă cameră se află pe A16, la Terbregseplein, Rotterdam, unde aproape 27.000 de amenzi au fost emise din cauza lucrărilor rutiere care au redus limita de viteză.

Alte locații prolifice sunt N207 Kaag en Braassem (peste 16.000 de amenzi), N207 Alphen aan den Rijn (aproape 15.000) și Europaweg, Groningen (peste 13.000).

Autoritățile atrag atenția că simpla utilizare a telefonului la volan poate genera sancțiuni considerabile, iar noile radare inteligente contribuie semnificativ la creșterea siguranței rutiere.

O șoferiță din Olanda a primit o astfel de amendă după o vizită la dentist.

