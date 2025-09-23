Cuprins:
Patru șoferi de TIR au fost denunțați
Comportamentul a pus în pericol echipele de intervenție, a îngreunat operațiunile de salvare și descarcerare și a provocat perturbări serioase în trafic. Polițiștii prezenți au reacționat imediat. La fața locului, patru șoferi de tir au fost denunțați pentru încălcarea dreptului la propria imagine și a protecției vieții private, anunță Poliția din Heilbronn.
Accidentul mortal s-a produs vineri după-amiază, în jurul orei 15:30, pe autostrada A6, între nodurile Sinsheim-Steinsfurt și Bad Rappenau, pe direcția Heilbronn.
Un șofer român a intrat cu camionul său în coliziune cu un alt tir aflat la capătul unei coloane de mașini, împingându-l într-o Dacia, care a fost la rândul ei proiectată în camionul din față. Șoferul Daciei a murit pe loc.
Autostrada A6 a fost complet închisă câteva ore după accident
În acest timp, mai mulți curioși au profitat de situație pentru a fotografia și filma locul tragediei. Polițiștii nu au tolerat acest comportament. Potrivit comunicatului Poliției Heilbronn, patru șoferi de TIR au fost denunțați pentru încălcarea dreptului la propria imagine și a protecției vieții private.
În cazul șoferilor străini, s-au perceput garanții între 200 și 500 de euro. De asemenea, au fost sancționate pe loc nouă cazuri de folosire a telefonului mobil la volan. Alte încălcări similare, documentate de poliție, urmează să fie denunțate și cercetate penal ulterior.
Poliția Heilbronn subliniază: filmarea și fotografierea accidentelor nu doar că pune în pericol echipele de intervenție și ceilalți participanți la trafic, ci și îngreunează operațiunile de salvare.
