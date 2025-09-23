Patru șoferi de TIR au fost denunțați

Comportamentul a pus în pericol echipele de intervenție, a îngreunat operațiunile de salvare și descarcerare și a provocat perturbări serioase în trafic. Polițiștii prezenți au reacționat imediat. La fața locului, patru șoferi de tir au fost denunțați pentru încălcarea dreptului la propria imagine și a protecției vieții private, anunță Poliția din Heilbronn.

Accidentul mortal s-a produs vineri după-amiază, în jurul orei 15:30, pe autostrada A6, între nodurile Sinsheim-Steinsfurt și Bad Rappenau, pe direcția Heilbronn.

Un șofer român a intrat cu camionul său în coliziune cu un alt tir aflat la capătul unei coloane de mașini, împingându-l într-o Dacia, care a fost la rândul ei proiectată în camionul din față. Șoferul Daciei a murit pe loc.

Autostrada A6 a fost complet închisă câteva ore după accident

În acest timp, mai mulți curioși au profitat de situație pentru a fotografia și filma locul tragediei. Polițiștii nu au tolerat acest comportament. Potrivit comunicatului Poliției Heilbronn, patru șoferi de TIR au fost denunțați pentru încălcarea dreptului la propria imagine și a protecției vieții private.

În cazul șoferilor străini, s-au perceput garanții între 200 și 500 de euro. De asemenea, au fost sancționate pe loc nouă cazuri de folosire a telefonului mobil la volan. Alte încălcări similare, documentate de poliție, urmează să fie denunțate și cercetate penal ulterior.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Poliția Heilbronn subliniază: filmarea și fotografierea accidentelor nu doar că pune în pericol echipele de intervenție și ceilalți participanți la trafic, ci și îngreunează operațiunile de salvare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE