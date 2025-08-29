Radare antifrânare și în cascadă

Pe lângă cele 780 de radare fixe, 545 de radare mobile și 92 de radare rutiere deja active, DGT a instalat 26 de dispozitive suplimentare pe șoselele din Spania. Acestea sunt amplasate înainte și după radarele oficiale și au rolul de a depista șoferii care frânează nejustificat sau accelerează din nou imediat după trecerea de radar.

Radarele antifrânare : plasate cu câțiva metri înainte de radarul vizibil, ele detectează scăderile bruște și suspecte de viteză.

: plasate cu câțiva metri înainte de radarul vizibil, ele detectează scăderile bruște și suspecte de viteză. Radarele în cascadă: montate după radarul oficial, acestea verifică dacă șoferii respectă limita și după trecerea de dispozitivul cunoscut.

DGT afirmă că obiectivul principal al acestei strategii este creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor cauzate de excesul de viteză, principala cauză a incidentelor grave pe șoselele spaniole.

Frânarea nejustificată poate duce la o amendă de până la 200 de euro și pierderea a 4 puncte de penalizare.

Reacții și controverse

Noua măsură a stârnit dezbateri aprinse printre șoferi. Unii consideră că este doar o metodă de a crește veniturile din amenzi, în timp ce alții spun că vor continua să reducă viteza brusc în fața radarelor. DGT respinge criticile și subliniază că interesul principal rămâne siguranța rutieră.

Autoritățile spaniole recomandă conducătorilor auto să respecte constant limitele de viteză, indiferent de prezența radarelor și să evite frânările bruște și nejustificate, pentru a evita accidentele.

Prin introducerea radarelor antifrânare și în cascadă, Spania își consolidează sistemul de monitorizare rutieră. Mesajul transmis șoferilor este clar: viteza legală trebuie respectată permanent.

