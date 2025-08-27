„De astăzi puteți sesiza Politia Locală Craiova pentru blocaje de trafic din cauza mașinilor parcate neregulamentar sau care obturează căi de acces, trotuare, care se află pe treceri de pietoni sau în intersecții. Numărul de telefon 0758248789 este valabil doar pentru aplicația WhatsApp și se primesc doar sesizări (mesaje) scrise și fotografii privind fapte de încălcare a prevederilor legale ce reglementează regimul circulației rutiere”, a transmis edilul pe Facebook.

Totodată, sesizarea trebuie să cuprindă:

– nume și prenume;

– descriere succintă a faptei;

– locație/adresă exactă;

– fotografii.

Conform primarului Craiovei, hotărârea de a folosi aplicația WhatsApp a fost luată pentru a nu mai bloca telefonul cetățeanului cu astfel de sesizări. Astfel, se pot transmite fotografii în timp real și se va putea interveni mai rapid în sprijinul cetățenilor sau societăților care oferă servicii publice, cum ar fi RAT Craiova sau SC Salubritate.

