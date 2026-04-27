Manevra care te poate lăsa fără permisul auto

O situație întâlnită frecvent de șoferi în Italia este să rămână blocați la barierele de pe autostrăzi, fie din cauza alegerii greșite a benzii, fie din cauza unor probleme tehnice ale sistemului.

În astfel de momente, reacția instinctivă a multora este să dea înapoi pentru a schimba banda. Însă această manevră este strict interzisă și poate avea consecințe serioase, relatează Il Messaggero.

Potrivit Codul rutier italian, mai exact articolul 176, manevra de mers înapoi este interzisă pe autostrăzi și drumuri expres. Interdicția se aplică inclusiv pe banda de urgență, cu excepții foarte limitate, precum manevrele din zonele de servicii sau parcări.

Foarte important este că, potrivit jurisprudenței confirmate de Curtea Supremă de Casație, zona barierelor de taxare este considerată parte integrantă a autostrăzii. Astfel, mersul înapoi este interzis în mod absolut chiar și pe câțiva metri, în apropierea punctelor de taxare.

Singurele excepții sunt pentru vehiculele de intervenție și forțele de ordine aflate în misiune.

Amenda pentru mersul înapoi poate depăși 1.700 de euro

Șoferii care încalcă această regulă riscă sancțiuni semnificative.

Amenda poate varia între 430 și 1.731 de euro, iar suma crește cu o treime dacă abaterea este comisă pe timp de noapte, între orele 22:00 și 07:00.

Pe lângă sancțiunea financiară, se aplică și o penalizare de 10 puncte pe permis.

În unele cazuri, mai ales dacă șoferul are puține puncte rămase, se poate ajunge chiar la suspendarea permisului de conducere.

Ce trebuie să facă șoferii blocați la barierele de taxare

Dacă bariera nu se ridică sau a fost aleasă o bandă greșită, șoferii trebuie să oprească și să folosească sistemele de asistență disponibile.

Fiecare punct de taxare este dotat cu un interfon sau un buton de apel, prin care poate fi contactat un operator. Acesta poate verifica situația și poate permite trecerea sau poate oferi instrucțiuni clare pentru rezolvarea problemei.

Recent, Grecia a introdus sancțiuni mult mai dure pentru folosirea telefonului mobil în timpul condusului. Amenzile ajung până la 4.000 de euro, iar permisul poate fi suspendat chiar și pentru 8 ani, în funcție de gravitatea și repetarea faptei.

Autoritățile elene au înăsprit legislația rutieră începând cu luna septembrie a anului trecut.

