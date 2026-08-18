Examenele de calificare: nouă limbi disponibile

Una dintre cele mai semnificative schimbări este introducerea a nouă limbi străine pentru examenul de calificare de bază accelerată. De acum, acesta poate fi susținut în albaneză, engleză, arabă standard modernă, croată, poloneză, română, rusă, turcă sau ucraineană. Înainte, examenul era disponibil doar în limba germană. Potrivit autorităților, această măsură vizează integrarea mai ușoară a șoferilor străini în piața muncii. Regulamentul final include astfel nouă limbi străine.

Examenul practic, mai scurt

Durata examenului practic pentru calificarea de bază standard a fost redusă de la 120 la 90 de minute. De asemenea, secțiunea de 60 de minute dedicată gestionării situațiilor critice a fost eliminată. Această schimbare aliniază cerințele Germaniei la standardele europene minime. Totodată, flexibilitatea în educația continuă este extinsă, oferind șoferilor mai multe opțiuni pentru repetarea modulelor.

Testarea vederii, accesibilă și la opticieni

Pentru categoriile de permise grele (C, C1, CE, D etc.), testarea obligatorie a vederii poate fi realizată acum și de opticieni, nu doar de medici. Această modificare nu înlocuiește cerințele medicale generale, dar extinde opțiunile de programare, facilitând procesul pentru șoferi.

Permisele ucrainene și muntenegrene, recunoscute

Posesorii de permise de conducere emise în Ucraina pot acum să le convertească în permise germane fără a susține examene suplimentare. Schimbarea acoperă categoriile populare, precum B (mașini), dar și permisele pentru motociclete, camioane și autobuze. O măsură similară se aplică și pentru permisele emise în Muntenegru. Includerea ambelor țări facilitează astfel transferul permanent al permiselor de conducere existente în sistemul german.

Schimbul general al permiselor vechi continuă

Indiferent de noile reglementări pentru șoferii profesioniști, programul de preschimbare obligatorie a permiselor germane emise înainte de 2013 rămâne în vigoare. Documentele mai vechi trebuie înlocuite treptat până în 2033, conform unui calendar bazat pe anul nașterii sau emiterii permisului. De exemplu, permisele emise între 2002 și 2004 trebuie preschimbate până la 19 ianuarie 2027.

Aceste schimbări reflectă eforturile autorităților germane de a adapta sistemul de permise la cerințele pieței muncii și la standardele europene, sprijinind totodată integrarea șoferilor străini.

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