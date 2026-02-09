O noutate importantă introdusă anul trecut este obligația de a achita amenda contravențională înainte de depunerea cererii.

Reguli pentru reducerea suspendării permisului auto

Codul rutier permite reducerea cu o treime a perioadei de suspendare a permisului auto, dar doar pentru șoferii care îndeplinesc trei condiții:

Dețin permis de conducere de peste un an, deci nu sunt considerați începători

Promovează un test teoretic privind regulile de circulație

Achită amenda aplicată pentru abaterea care a dus la suspendarea permisului auto, înainte de depunerea cererii.

Testul teoretic constă într-un chestionar cu 15 întrebări din legislația rutieră, iar pentru a trece, șoferii românii trebuie să răspundă corect la cel puțin 13 întrebări.

„Verificarea cunoașterii regulilor de circulație constă în completarea unui test-grilă, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată «promovată» persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări”, se precizează în regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Testarea se desfășoară în perioada de suspendare a permisului auto, conform programului stabilit săptămânal de poliția rutieră din localitatea de domiciliu.

Când trebuie depusă cererea pentru reducerea suspendării permisului

Cererile pentru reducerea suspendării permisului trebuie depuse de șoferii români în primele două treimi din perioada sancțiunii.

Decizia finală este luată de șeful serviciului poliției rutiere care a emis măsura sau, în unele cazuri, de șeful poliției rutiere din cadrul IGPR. Rezultatul este comunicat în termen de maximum cinci zile lucrătoare.

Pentru șoferii cu permis emis de o autoritate străină, reducerea se poate solicita șefului poliției rutiere din zona unde a fost constatată abaterea.

În acest caz, documentul poate fi restituit cu cel mult o zi lucrătoare înainte de părăsirea teritoriului României.

Cazuri în care reducerea suspendării permisului nu este posibilă

Există situații în care cererea de reducere a suspendării permisului auto în cazul șoferilor români este exclusă:

Au cumulat din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în 12 luni de la ultima suspendare a permisului

Au fost sancționați pentru abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului, depășirea vitezei maxime admise cu peste 70 km/h, nu au oprit la trecerile la nivel cu calea ferată sau au făcut manevre periculoase pe autostradă

Au primit o prelungire a perioadei de suspendare sau au acumulat mai multe suspendări, dintre care cel puțin una pentru abateri grave.

Pentru a face rapid o schimbare de permis auto în 2026, este bine să știi exact ce acte sunt necesare.

