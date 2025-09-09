Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

O șoferiță care scria mesaje în timp ce se afla la volan a provocat un accident cu o mașină închiriată. Totul a fost surprins de camera de bord, iar Proprietarul a descoperit totul după ce a vizionat înregistrarea.

Accidentul a avut loc pe 25 august, când femeia a închiriat un Nissan Leaf 2013 prin aplicația Turo. Înregistrarea video arată femeia scriind mesaje cu ambele mâini în timp ce conducea.

La un moment dat, mașina iese de pe șosea și se izbește de un indicator rutier. Se aud țipetele femeii care încercase să recapete controlul vehiculului.

„Mi-a scris că cineva a forțat-o să iasă de pe drum!”

După accident, femeia și-a pus capul în mâini și a început să plângă de furie.

Proprietarul mașinii, Jose Arevalo, a declarat că „am fost șocat când am văzut înregistrarea camerei de bord. Am crezut ce mi-a scris ea și am crezut că cineva chiar a forțat-o să iasă de pe drum”.

Femeia chiar a depus o plângere la Biroul Șerifului din Comitatul Snohomish și a deschis o cerere de despăgubire la Turo, fără să menționeze că scria mesaje în timpul condusului.

Reparații de 5.000 de dolari

Jose Arevalo estimează că reparațiile se ridică la 4.959 de dolari, o sumă care depășește costul unei mașini noi.

El închiriase mașina cu doar o săptămână înainte pentru a câștiga bani în plus după ce orele de muncă i-au fost reduse.

Experții în siguranță rutieră avertizează constant asupra riscurilor asociate cu folosirea telefonului în timpul condusului, subliniind că aceasta poate duce la accidente grave și chiar fatale.

