La două luni de la accidentul mortal, șoferul vinovat nu a fost încă inculpat, iar familia polițistului decedat cere dreptate.

Avocatul familiei solicită modificări legislative pentru retragerea automată a permisului în cazuri similare.

Ministrul de interne Sándor Pintér l-a declarat pe sergentul de poliție Bálint Zsolt Zalavári decedat la datorie și l-a avansat postum la gradul de sergent-major. Foto: Police.hu

Agentul era în misiune

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Zalavári Bálint Zsolt și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier produs pe 19 martie, în apropiere de Veszprém, nord-estul țării.

Polițistul se afla în misiune, alături de un coleg, încercând să îndepărteze de pe carosabil o căprioară moartă, când o mașină i-a lovit. Bálint a fost transportat de urgență la spital, însă rănile suferite i-au fost fatale.

„Doctorul mi-a spus că nu mai pot face nimic pentru el”

Tatăl tânărului polițist, Zalavári Zsolt, a povestit: „Eram deja pe drum spre muncă atunci când m-a sunat iubita mea să-mi spună că fiul nostru a avut un accident grav și este la Terapie Intensivă. Când am ajuns la spital, am înțeles gravitatea situației. Doctorul mi-a spus că nu mai pot face nimic pentru el”.

Lovitura la cap a fost atât de puternică, încât soarta dragului meu fiu a fost decisă pe loc.

Deși familia a sperat până în ultima clipă, a doua zi li s-a comunicat că Bálint este în moarte cerebrală. Tânărul, care urma să împlinească 23 de ani în câteva zile, locuia de doi ani cu iubita sa, alături de care își planificase viitorul.

Din copilărie își dorise să devină polițist, iar după absolvirea unui curs de pregătire de zece luni, a fost angajat în ianuarie 2025 la Poliția din Veszprém, fiind numit definitiv un an mai târziu.

În semn de recunoaștere, ministrul de interne de atunci, Pintér Sándor, l-a declarat erou al serviciului și l-a avansat post-mortem la gradul de sergent-major,

„E de neînțeles cum nu l-au văzut pe fiul meu”

Tatăl său, copleșit de durere, mărturisește că ia calmante și merge la psiholog pentru a face față tragediei: „A găsit fericirea atât în viața personală, cât și în muncă, dar acest accident fără sens a distrus totul. Era un tronson de drum complet vizibil, iar în mașina șoferului vinovat se aflau cinci persoane. Este de neînțeles cum niciunul dintre ei nu i-a văzut pe fiul meu și pe colegul său, care au respectat toate protocoalele profesionale”, a declarat tatăl tânărului.

În memoria lui Bálint au fost aprinse candele în fața clădirii poliției din județul Veszprém. Foto: Police.hu

Cazul este investigat de autorități, iar ancheta a fost transferată în județul Fejér.

Declarațiile martorilor din mașina șoferului, identificat drept P. Mihály, sunt contradictorii, iar până în prezent acesta nu a fost audiat ca suspect.

Mai mult, familia este profund afectată de faptul că șoferul continuă să conducă nestingherit.

Avocatul familiei, dr. Borbély Zoltán, consideră că legislația ar trebui modificată pentru a permite retragerea permisului de conducere imediat, indiferent dacă victima decedează pe loc sau ulterior.

„În acest caz, mai multe mașini au evitat polițiștii opriți pe carosabil. În opinia mea, responsabilitatea șoferului este clară”, a explicat avocatul.