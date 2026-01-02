Atenție, informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

În noaptea de Revelion, în Giżycko, Polonia, a avut loc o tragedie care a șocat comunitatea locală. Un taximetrist în vârstă de 78 de ani, foarte cunoscut în oraș, a fost ucis. Acesta era o figură emblematică, activând în domeniu din 1982.

Bărbatul, poreclit „legenda taximetriei”, a fondat primul serviciu de radio-taxi din Giżycko în 1996. Era pensionar, dar continua să lucreze pentru a-și suplimenta veniturile.

Pe 31 decembrie, în jurul orei 21.00, martori au observat că mașina condusă de taximetrist se deplasa haotic, în zigzag, pe strada Wojska Polskiego.

Poliția a fost alertată, iar la fața locului oamenii legii au descoperit că șoferul era grav rănit și plin de sânge.

Tomasz Markowski, purtătorul de cuvânt al Poliției din Olsztyn, a explicat, că „ofițerii au intervenit rapid, dar, din păcate, rănile bărbatului, care erau numeroase, au fost fatale”. O ambulanță a fost chemată la fața locului, dar viața bărbatului de 78 de ani nu a mai putut fi salvată.

Autoritățile au identificat rapid un suspect, Lech W., un bărbat de 37 de ani dintr-o localitate apropiată, care se afla sub influența alcoolului. Avea aproape 1‰ alcool în sânge. În locuința acestuia, poliția a găsit arma crimei: un cuțit, posibilă armă a crimei. Individul a fost audiat a doua zi, după ce s-a trezit din beție.

Potrivit altor taximetriști, suspectul era cunoscut pentru conflictele frecvente legate de tarifele de taxi, în special în perioadele cu tarife majorate, cum ar fi noaptea de Revelion.

Acest bărbat este bine cunoscut. Se certa adesea pe tema tarifelor. De Revelion, tarifele sunt mai mari, probabil acesta este motivul crimei.

Primarul orașului Giżycko, 30.000 de locuitori, Ewa Ostrowska, a emis un comunicat în care a condamnat tragedia: „Această tragedie nu este doar o știre, ci o pierdere imensă pentru familia și prietenii victimei, dar și pentru întreaga comunitate din Giżycko. Mulțumesc locuitorilor care au alertat autoritățile”.

Totodată, primarul a făcut un apel la vigilență: „Un simplu telefon poate salva o viață”. Pe rețelele sociale, locuitorii au sugerat măsuri pentru a îmbunătăți siguranța în oraș, inclusiv introducerea unei prohibiții nocturne privind vânzarea alcoolului.

„Ar trebui să limităm vânzarea alcoolului între orele 10.00 și 22.00. Acest lucru ar putea preveni astfel de tragedii”, a scris un utilizator.

